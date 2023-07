Dva odstíny oranžové. Vítězové a poražení po Grand Prix Maďarska 2023

Letos je Verstappen nezastavitelný. Jak už jsme ale psali dříve, pomáhají mu také problémy Péreze a to, že se mu v zrcátkách (po startu) v průběhu sezóny mění soupeři. Jeho náskok je už 110 bodů, což je ekvivalent 4 závodů.

Verstappen se do vedení dostal hned po startu a pak už jen kontroloval situaci.

Sergio Pérez

Vypadá to, že Sergio Pérez je fanouškem reverzního startovního roštu – zkrátka ti nejlepší startují ze zadních pozic a dostávají se pak polem nahoru. Ale to je samozřejmě nadsázka.

Pérez dojel na třetím místě, což je zhruba místo, kde bychom měli očekávat „týmovou dvojku“ Red Bullu. Kvalifikace mu ale opět nevyšla ideálně – dostal se sice do Q3, ale startoval až z devátého místa.

Na druhou stranu v závodě bojoval, předvedl několik dobrých předjížděcích manévrů a dojel na pódiu. Christian Horner Péreze chválil.

V současné době dělá Pérez to, co Red Bull potřebuje. Získává body do Poháru konstruktérů, čímž přibližuje zisk trofeje a tedy i snadnější rozhodnutí týmu se soustředit na další sezónu. Současně upevňuje druhé místo v šampionátu jezdců.

Pokud se ale konkurence dotáhne, bude Red Bull potřebovat kvůli bodům i strategii jezdce, který bude blízko Verstappena už v sobotu. A pravidelně!



Foto: Getty Images / Peter Fox