Dva nováčci jsou podle hlavního inženýra Haasu vítanou výzvou

Tým se před letošní sezónou rozhodl zcela změnit svou jezdeckou sestavu. Romaina Grosjeana a Kevina Magnussena nahradili Mick Schumacher a Nikita Mazepin.

Haas už před začátkem sezóny řekl, že letošní vůz nebude vyvíjet a bude se soustředit výhradně na příští sezónu, kdy začnou ve F1 platit nová technická pravidla.

I proto jezdí Schumacher s Mazepinem s nekonkurenceschopným monopostem na posledních pozicích a spolu s piloty Williamsu čekají na první letošní body.

„Byla to výzva, ale v dobrém slova smyslu. Pro oba je v každém závodním víkendu něco, co se mohou naučit. Pokud máte piloty, kteří se pravidelně (v juniorských kategoriích) umisťovali na stupních vítězů, očekávají, že auto bude slušné,“ říká Komacu.

„Mick a Nikita by samozřejmě chtěli lepší auto, ale teď to není konec světa. Soustředí se na to, aby z balíčku dostali maximum. Tlak na ně není takový, jelikož nejsou v centru pozornosti, nebojují o body nebo stupně vítězů.

„Mohou se soustředit na své zlepšení, učení se o autě, učí se, jak se dívat na data a pracovat s inženýry.“

Haas po loňské sezóně zcela vyměnil jezdeckou dvojici Grosjean a Magnussen, která za tým jezdila čtyři roky.

„Věděli jsme, že tento rok bude obtížný. Kvůli pandemii jsme minulý rok museli zastavit náš program. Společnost byla v celkem obtížné situaci. To znamenalo, že na letošním voze se začalo pracovat velmi pozdě,“ řekl Komacu pro oficiální stránky F1.

„Rozhodli jsme se proto snížit naše ztráty. Víme, že letošní rok bude přechodný, musíme se vypořádat s tím, co máme, a dostat všechno do vozu pro příští rok. V některých aspektech pro příští rok jsme stále pozadu, a to i přesto, že se stoprocentně soustředíme na vůz pro příští rok.

„Posune nás to hned do středu pole nebo ne? Nemyslím si, že to bude tak jednoduché. Můžeme se soustředit na práci s dvěma novými piloty, snažit se z nich dostat maximum, pomoci jim pochopit, jak se vůz chová a zlepšit, co se dá. Je to skoro jako bychom nyní začínali budovat zcela nový tým.“