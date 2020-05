Dva Karlové a nejmladší sestava za 52 let. Takové bude příští rok Ferrari

V roce 2018 jezdili za Ferrari Sebastian Vettel a Kimi Räikkönen. Průměrný věk jezdců Scuderie byl v té době 35 let. Příchodem Charlese Leclerca se průměrný věk výrazně snížil a příští rok bude ještě nižší. Ve srovnání s rokem 2018 o deset let!

Počet startů ve F1

Sainzovi bude příští rok v září 27 let, Leclerc je ještě o tři roky mladší, takže průměrný věk bude zhruba 25 let.

Je to nejmladší jezdecká sestava Ferrari za 52 let. V roce 1968 jezdili za Ferrari Jacky Ickx (23 let) a Chris Amon (24 let), i když v jednom závodě nastoupil trochu starší Andrea de Adamich (27 let) a ve dvou Derek Bell.



Jacky Ickx, foto: Getty Images

V týmu také uvidíme „dva Karly“. Sainz už přes svůj mladý věk stihl vystřídat čtyři týmy formule 1 (Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari).

Velkým vzorem pro Sainze byl Fernando Alonso, který získal své největší úspěchy v době, kdy Sainz vyrůstal a byla to jeho zásluha, že se ve Španělsku zvýšil zájem o formuli 1. Sainz závodil (bude závodit) za všechny týmy, se kterými jezdil Alonso: Renault, McLaren a Ferrari.

Kromě toho se Sainz zapíše na seznam jezdců, kteří ve své kariéře závodili za McLaren i Ferrari. Je to hodně prestižní seznam.Co jméno, to pojem v historii F1. Najdeme na něm: Räikkönena, Prosta, Laudu, Bergera, Gillese Villeneuva, Mansella, zmíněného Ickxe, Schecktera, Surteese, Gurneye, Tambaye a Johanssona.

Sainz a Leclerc Průměrný věk v příštím roce: 25 let

Počet titulů: 0

Počet vítězství: 2 (obě Leclerc)

Počet pódií: 11 (z toho 10 Leclerc)

Foto: Getty Images / Mark Thompson