Dva exmistři světa F1 proti sobě. V NASCAR se vedle Räikkönena představí i Button

Mistr světa z roku 2009 Jenson Button si koncem března odbude premiéru v zámořském seriálu NASCAR Cup Series. Stejně jako Kimi Räikkönen se představí na okruhu Okruhu Amerik (COTA).

Během posledního březnového víkendu se Jenson Button stane dalším bývalým pilotem F1, který si vyzkouší závod seriálu NASCAR Cup Series. Britský závodník dosud s vozem kategorie Stock Car nestartoval, takže půjde nejen o jeho premiéru v nejvyšší zámořské lize Cup Series, ale i v NASCAR celkově.

Světový šampion z roku 2009 bude na okruhu COTA v Austinu, který zná ze svého působení v královně motorsportu, řídit vůz Ford Mustang se startovním číslem 15 týmu Rick Ware Racing s podporou stáje Stewart-Haas Racing.

Button, jenž se po definitivním konci kariéry ve formuli 1 v roce 2017 stal před pěti lety šampionem japonského seriálu Super GT, se vedle závodu v Texasu v pozdější fázi sezony představí ještě na městském okruhu v Chicagu a na Grand Prix verzi dráhy v Indianapolis.

Letošní program Jensona Buttona v NASCAR 26. března Austin

2. července Chicago

13. srpna Indianapolis

„Závodění s vozem ze seriálu Cup Series je samozřejmě něco úplně jiného, než na co jsem zvyklý. Na novou výzvu se však těším, a když se do něčeho vrhnu, tak na sto procent. Nedělám to jen tak pro zábavu. Chci být konkurenceschopný a vím, že aby tomu tak bylo, bude to chvíli trvat,“ uvedl Button, kterého letos čeká i účast ve 24hodinovce v Le Mans.

Dva exmistři světa F1

Třiačtyřicetiletý Button nebude na dráze v Texasu při závodě NASCAR Cup Series na trati jediným bývalým mistrem světa formule 1. Jak již bylo oznámeno ve středu, v Austinu bude závodit také Kimi Räikkönen.

Finský jezdec a mistr světa z roku 2007 tímto naváže na svou loňskou účast v závodě ve Watkins Glen, kde po nehodě do cíle nedojel. Stejně jako minule, i tentokrát Räikkönen usedne za volant vozu Chevrolet Camaro ZL1 týmu Trackhouse Racing.

Souboj dvou bývalých mistrů světa F1 v NASCAR mohou sledovat i čeští fanoušci. Závod, který je na programu 26. března, bude vysílat stanice Nova Sport.