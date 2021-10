Dva americké týmy ve formuli 1? Steiner to jako hrozbu nevnímá

Spekulovalo se, že Andretti jednal s větším počtem týmů, ale nakonec hodlá převzít Alfu Romeo. Pokud by se tak stalo, mohl by to být tým s americkým vlastníkem, italským názvem a švýcarskou licencí. A nebo by se něco z toho mohlo změnit.

„S Michaelem jsem několikrát mluvil, ale upřímně řečeno ne v poslední době,“ odpověděl Steiner na otázku, zda Andretti projevil zájem o Haas.

„Nevím, o co se Michael snaží. V amerických závodech se všichni znají, možná nějaké rozhovory byly, ale asi ne tak konkrétní, jak si myslíte.“

Andretti Autosport by se mohl stát druhým americkým týmem ve F1. Steiner to jako hrozbu pro Haas nevnímá.

Haas letos získal titulárního sponzora v podobě ruského výrobce hnojiv Uralkali. Steiner se domnívá, že se možná mohli více snažit získat sponzora z USA.

„Myslím, že jsme nevyužili americký trh, trh sponzorů, tak, jak jsme měli, protože jinak bychom měli na autě více Američanů. Nepřišel nikdo, kdo by nám zaklepal na dveře s velkým sponzoringem a řekl ‚protože jsme Američané, tak tohle uděláme‘ nebo ‚proto budeme podporovat amerického jezdce.‘“