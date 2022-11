Dusno u Red Bullu. Ukázal, kým doopravdy je, řekl Pérez na adresu Verstappena

Jezdci Red Bullu se v Brazílii nedostali na stupně vítězů. Ale to asi není tak hlavní problém. Max Verstappen předvedl poměrně velkou rebelii.

Sergio Pérez se na konci závodu trápil na opotřebovaných středních pneumatikách. Za sebou měl soupeře na měkkých. Nešlo o špatnou strategii, Pérez měl před startem jen jednu sadu měkkých pneumatik a na té odstartoval. Pro další dva stinty tak neměl příliš mnoho možností.

Před Péreze se po restartu závodu dostali jezdci Ferrari i Fernando Alonso. Týmového kolegu Maxe Verstappena Pérez pustil s tím, že pokud se Verstappenovi nepodaří získat další pozice, tak v posledním kole dojde opět k výměně.

Ve hře nebyly stupně vítězů ale šesté místo. Rozdíl mezi šestým a sedmám místem jsou dva body a ty se Pérezovi hodí, protože bojuje s Leclercem o druhou pozici v šampionátu.

Verstappenův závodní inženýr Gianpiero Lambiase řekl úřadujícímu šampionovi, že by měl Péreze pustit, pokud v poslední zatáčce nepředjede Alonsa.

Když se Verstappen blížil k cílové čáře, aniž by Péreze pustil, Lambiase mu „žádost“ připomenul – a to ještě třikrát. Verstappen na to však nereagoval a do cíle dojel před týmovým kolegou.

„Co se stalo?“ ptal se Lambiase Verstappena v cíli.

„Už jsem vám to říkal minule, už se mě na to neptejte, dobře? Je to jasné? Uvedl jsem své důvody a stojím si za nimi,“ reagoval Verstappen.

Šéf Red Bullu Christian Horner se Pérezovi v týmovém rádiu omluvil. „Ukazuje to, kým skutečně je,“ reagoval Pérez.

Leclerc a Pérez mají nyní v šampionátu stejný počet bodů. Leclerc se díky většímu počtu vítězství dostal na druhou pozici.

V Abú Dhabí mu pomůže

„V Abú Dhabí udělá Max vše pro to, aby Checo získal 2. místo v šampionátu jezdců. Vše je vnitřně vyjasněno. To je cíl Abú Dhabí,“ uvedl po závodě Helmut Marko.

To potvrdil také Verstappen. „Pokud bude příležitost pomoci Checovi, udělám to...,“ řekl Verstappen. „Chápu, proč je zklamaný, ale oni také musí pochopit, proč jsem to udělal, důvody jsem jim sdělil.“

Sky Sports se zeptala Verstappena, jestli existují nějaké důvody z minulosti, proč se tak rozhodl. Verstappen odpověděl, že „ano“, ale podrobnosti neuvedl.

Divoká spekulace

„To, co právě řekl Tom Coronel (nizozemský závodník a publicista) na ViaPlay, je správné,“ napsal na Twitteru novinář z De Telegraaf Erik Van Haren.

„Pérez úmyslně havaroval v kvalifikaci v Monaku a později to Helmutu Markovi a Christianu Hornerovi přiznal. Max Verstappen mu to nezapomněl.“