Dusno u Haasu. Schumacher musel po Mazepinově obraně do boxů

Po kvalifikaci byl Mazepin naštvaný. Schumacher ho ve výjezdovém kole předjel, i když měl první do měřeného kola najíždět on. Schumacher to vysvětlil tím, že měl studené pneumatiky a tým mu to povolil.

Na začátku závodu Mazepin Schumacherovi „zavřel dveře“ a poškodil mu přední křídlo, kvůli čemuž musel do boxů.

Steiner kontakt mezi oběma jezdci zlehčoval. „Upřímně řečeno, nemyslím si, že to byl ošklivý manévr,“ řekl Steiner. „Podíval jsem se na scénář a na tango jsou vždy potřeba dva.“

Steiner si s oběma jezdci po závodě promluvil a nebyl to poslední rozhovor.

„Řekl bych, že z toho nelze vinit nikoho konkrétního. Musíme na tom pracovat, být konstruktivní. Měli jsme o tom schůzku po technické poradě. Nedošli jsme k žádnému závěru. Plán je sejít se před Monzou a zjistit, co musíme udělat, abychom se tomu v budoucnu vyhnuli, protože to nikomu nepomůže. Budeme na tom muset pracovat, dokud to nevyřešíme.“

Steiner naznačil, že dalším krokem by mohlo být zavedení formálních pravidel spolupráce mezi jeho dvěma jezdci.

Schumacher se domnívá, že Mazepinova nespokojenost s událostmi ze sobotní kvalifikace byla důvodem jeho tvrdé defenzivní obrany.

„Moc jsme si dnes nepovídali, ale myslím, že z jeho pohledu bylo vidět, co si o tom a o celé situaci stále myslí, protože si myslím, že jinak by člověk nereagoval tak, jak reagoval dnes v závodě.“

Přiznal, že tak nepřátelskou situaci s žádným ze svých týmových kolegů ještě nezažil.

„Je to pro mě docela novinka. Mám pocit, že normálně, když se o tom bavíte, máte pak určitý respekt. Mám pocit, že v současné době je z nějakého důvodu docela těžké ho najít, moc tomu nerozumím. Ale to se nám snad podaří vyřešit.“