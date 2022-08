Dusno u Alpine? Szafnauer věří, že to nehrozí a Alonso jim pomůže ke čtvrtému místu

Alonsa a Alpine čeká ještě 9 společných závodů. Pak Španěl tým z Enstone už potřetí ve své kariéře opustí. Má zamířeno do Astonu Martin.

Přestupy jezdců nejsou ničím výjimečným. Pokud pilot končí, je obvykle odstřižen od vývoje vozu pro příští rok, ale jinak se situace nemění.

Podle dostupných informací však Alonso svému šéfovi lhal, když mu ještě v neděli v Maďarsku tvrdil, že s nikým nepodepsal. Šéf Astonu Mike Krack potvrdil, že Alonso podepsal právě v Maďarsku.

Szafnaeur však tvrdí, že se dusné atmosféry uvnitř francouzského týmu neobává.

„Pro zbytek sezony nemám absolutně žádné obavy,“ řekl pro Autosport. „Naše cíle jsou zcela jasné. Chceme skončit alespoň na čtvrtém místě v Poháru konstruktérů. Myslím, že třetí místo by byl příliš velký krok.“

„Fernando si to uvědomuje také. Je to profesionál. Je to závodník. Jakmile si nasadí helmu, víte stejně dobře jako já, že chce jet co nejlépe, ne-li vyhrát. A když sedí v závodním autě, nemyslí na nic jiného než na to, aby v tom závodě a v šampionátu skončil co nejvýš.“

„A tohle nadšení mu stále zůstává. To je to, kvůli čemu je tady. A já jsem stejný.“

„Chci udělat to nejlepší, co je v našich silách. A zejména letos naše vylepšení běží velmi rychle. Ve Spa nás čekají další novinky a budeme v nich pokračovat až do konce roku. A Fernando to také chápe. A bude tvrdě pracovat, stejně jako Esteban, aby maximalizoval výkon týmu. O tom nepochybuji.“

Szafnaura se zeptali, jak si myslí, že se bude Alonsovi dařit u Astonu Martin. Podle něj je na podobné úvahy brzy.

„Je to skvělý, výborný jezdec, jeden z nejlepších, se kterými jsem pracoval. Stále závodí na velmi vysoké úrovni. Je stále rychlý a v obtížných podmínkách, které odhalí skutečné schopnosti jezdce, je ještě lepší. A to jsme viděli i letos. Pokud to bude pokračovat další tři roky, bude to pro Aston a Fernanda skvělé.“

„Nevím, kdy to začne slábnout, ale z hlediska pracovního vztahu nevím, nedokážu to předpovědět, protože je tu tolik faktorů, které musíte vzít v úvahu, abyste mohli předpovědět, jak to dopadne. Ale uvidíme, co se stane.“