Dürksen získal v Baku své první vítězství ve formuli 2

Před dvěma týdny skončila v Monze sezóna formule 3, a jak již bývá zvykem, řada těchto talentovaných a také finančně zajištěných pilotů se po zbytek sezóny přesouvá do formule 2, kde se snaží získat zkušenosti do dalších fází své kariéry. Formule 2 tak do Baku přijela s částečně obměněným jezdeckým složením. V první řadě stáj Trident opustil, jak již avizoval dříve, český pilot Roman Staněk. Jeho místo zaujal Mansell, který letos ve formuli 3 závodil ve stáji ART a celkově skončil pátý.

V Baku se navíc ukázalo, že Trident je na této trati zase jednou velmi rychlý. Richard Verschoor si v páteční kvalifikaci vybojoval své druhé letošní pole position pro hlavní závod. Mansell se zvládl kvalifikovat na desátém místě, což znamenalo pole position pro dnešní sprint.

Dále došlo ke změně jezdeckého složení ve stáji ART, O´Sullivanovi na další pokračování ve formule 2 došly finance, takže byl nahrazen Luke Browningem, juniorem Williamsu, který ve formuli 3 skončil na třetím místě.

Změna nastala i ve stáji Prema, ale z příjemnějšího důvodu. Oliver Bearman dostal letos již druhou šanci ve formuli 1, jelikož u Haasu nahrazuje penalizovaného Magnussena, a pro závod v Baku byl nahrazen velkým talentem Gabrielem Miním, ten se letos společně s Premou stal vicešampionem F3.

V úzkých uličkách Baku se tak dnes na pole position postavil již zmiňovaný debutant Mansell z Tridentu, sousední startovní pozici obsadil Crawford. Z druhé řady startoval Miní a Dürksen, ze třetí řady Bortoleto a Maini, čtvrtá řada patřila Maloneymu a Martinsovi, pátá Antonellimu a Verschoorovi.

Kvalifikace se naopak vůbec nepovedla vedoucímu pilotovi průběžného pořadí Hadjarovi. V pátek v první zatáčce narazil do bariéry a skončil celkově až patnáctý. Navíc mu za vyvolání červené vlajky byl umazán nejrychlejší čas, čímž se propadl až na dvacátou startovní pozici.

Po zhasnutí červených světel se Mansell udržel ve vedení, na druhé místo se zařadil Miní, dva nováčci se tak najednou ocitli ve vedení závodu. Dürksen se posunul na třetí místo a naopak na čtvrté místo se propadl Crawford. Na další pozice se zařadil Maini, Maloney, Martins a Bortoleto.

Ač pole jezdilo těsně u sebe, v menších než vteřinových rozestupech, ani DRS nestačilo, aby se piloti vrhli do vzájemných soubojů.

Až v sedmém kole ukázal Miní, co v něm opravdu je, předjel Mansella a ujal se vedení. O kolo později zdolal pilota Tridentu i Dürksen.

Pilot AIX Racing navíc začal zajíždět nejrychlejší kola závodu a útočil na první pozici. V několika kolové bitvě o vedení se mu zadařilo v kole třináctém, kdy Miního předjel a dostal se do čela závodu. Od toho okamžiku začal všem ujíždět.

Následně Crawford společně s Martinsem překonali Mansella a zařadili se na třetí a čtvrté místo.

Jinak závod proti jiným rokům probíhal velmi poklidně. Žádný chaos a časté výjezdy safetycaru se dnes nekonaly.

Až v patnáctém kole havaroval při snahách překonat Haugera Miyata, a na trati se objevil první a jediný safetycar dnešního závodu.

Při restartu si Dürksen vedení pohlídal. Ale druhý Miní probrzdil a Crawford ho bez potíží překonal. Zároveň došlo ke kontaktu mezi Mansellem a Bortoletem, ale oba piloti byli schopni v závodě pokračovat. Na Mansella zaútočil Antonelli a posunul se na sedmou pozici. I tak dnešní debutant a zároveň poleman odjel ze svého prvního závodu alespoň s jedním bodem za osmé místo.

Miní se ještě v závěru utkal s Martinsem, ale nakonec třetí příčku ve svém debutovém závodě ve formuli 2 uhájil.

Dürksen tak po dvou letošních podiích konečně slavil i vítězství. Zároveň se jedná o druhé vítězství stáje AIX Racing, poprvé zvítězila letos v Monaku s Barnardem. Druhé místo dnes získal Crawford.

Výsledky