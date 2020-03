Duo Mercedesu netuší, jestli tým v prvních závodech nasadí systém DAS

Po roce vývoje tým poprvé vyzkoušel systém DAS ve druhém dni předsezónních testů F1 na okruhu v Barceloně a zaujal tím odborníky i ostatní týmy.

Jezdci díky systému mohou přitažením a odtažením volantu nastavovat sbíhavost předních kol na svém voze.

Mezinárodní automobilová federace (FIA) zakázala používání systému od roku 2021, letos však Mercedes a kterýkoliv další tým, který se rozhodne systém vyvinout, může DAS použít.

Sám Mercedes však zatím neví, zda systém pro první závod v Austrálii nasadí, když využil předsezónní testy k jeho odzkoušení.

„Každou jízdou jsme se o tom dozvídali více. Při testu mají inženýři více času na čtení dat a nám jezdcům dali více pokynů, jak nejlépe systém využít. Je otázkou, v jakých situacích to může přinést výhodu, jak velká ta výhoda bude a na kterých tratích,“ řekl Bottas.

„Jsme rádi, že to na autě máme. Teď to jde všechno hladce a začínáme cítit, že všechno jde celkem automaticky, aniž bychom nad tím příliš přemýšleli, a používáme to v momentech, kdy je to podle nás nejlepší,“ dodal Bottas s tím, že nevidí důvod, proč by tým neměl DAS nasadit v prvním závodě v Austrálii.

Hamilton systém tolik nezkoušel

Jeho týmový kolega Hamilton přiznal, že systém během testů příliš často nevyužíval.

„V tuto chvíli jej opravdu příliš nevyužívám. Občas s tím trénujete, občas trénujete bez toho. Nevím, jak moc to budeme využívat,“ řekl.

Hamilton může v letošní sezóně vyrovnat rekord sedmi titulů mistra světa formule 1, který drží Michael Schumacher. V předsezónních testech přitom odjel nejvíce kol ze všech jezdců.

Mercedesu, který formuli 1 dominuje od roku 2014, se ale nevyhnuly problémy. Kvůli problémům s pohonnou jednotkou přišel o jistý čas určený pro jízdy. Celkově byl ale Hamilton s testy spokojen.

„Myslím, že jsme měli dobré zimní testy. Nebylo to perfektní, měli jsme řadu problémů, kterých se snažíme zbavit. Nevím, jak dlouho bude trvat, než se jich zbavíme, nemusí to ale být nic špatného, když se něco takového objeví v testech,“ říká Brit.

„Jinak ale myslím, že naše výkonnost z pohledu počtu kol a procesů a věcí, na které jsme přišli, byla celkem dobrá. Nemám tušení, jak si vedeme v porovnání s ostatními. Tým o tom bude mít pravděpodobně lepší představu.“

