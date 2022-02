Důležitý krok pro Andrettiho. Jeho monoposty F1 má pohánět Renault

Předběžnou dohodu o dodávce pohonných jednotek pro kampaň v „královně motorsportu“ od sezony 2024 uzavřel Andrettiho tým s Renaultem. Mario Andretti dále potvrdil, že si tým pod vedením jeho syna pro formuli 1 vybuduje nové zázemí ve Velké Británii.

Podle Andrettiho slov nyní celý tým usilovně pracuje na tom, aby se za méně než dva roky se dvěma vozy postavil na start grand prix.

„Jsme noví kluci ve městě. Víme, co je třeba udělat a také jsme si vědomi časového faktoru. Když jsme jednou řekli, že do toho jdeme, tak do toho jdeme,“ cituje legendárního závodníka web racefans.net.

„Je před námi mnoho práce. Už víme, kde ve Velké Británii vybudujeme naše zázemí.“

Šéfové současných týmů formule 1 reagovali na Andrettiho oznámení o plánovaném vstupu do série v roce 2024 rezervovaně. V reakci na spekulace o možném partnerství Andrettiho s Ferrari uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff, že americká stáj musí ukázat „co může přinést ostatním týmům, formuli 1 i FIA“, aby si zasloužila své místo v šampionátu.

Jenomže obavy Wolffa o možném vzniku dalšího zákaznického týmu Ferrari se vzápětí ukázaly jako liché.

„Máme formální dohodu s dodavatelem pohonných jednotek a už mohu říci, že se jedná o Renault. Ze strany Toto Wolffa v tom bylo mnoho spekulací, bál se, aby to nebylo Ferrari, protože v takovém případě by nad ním mělo převahu,“ nechal se slyšet Andretti.

Andretti Autosport je v současnosti aktivní v řadě sérií včetně IndyCar či formule E, formule 1 by však pro celý tým byla naprosto unikátní výzvou.

„Je potřeba učinit celou řadu nezbytných kroků, to dobře chápu. My jsme ale připraveni. Máme na naší straně úžasné partnery, jsou to Michaelovi partneři, a můžeme to zvládnout,“ věří Mario Andretti v úspěch úsilí svého syna.