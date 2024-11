Důležitý bude start, říká pátý Leclerc

„Cítím, že jsem odvedl dobrou práci. Obě kola byla dobrá a na limitu. Musíme z víkendu získat maximum bodů, je to pro nás obtížné. Cítím, že jsme dnes odvedli maximum a v závodě se hraje o všechno, tam se rozdávají body,“ řekl Leclerc.

„Ve sprintu jsme byli silní, to je pozitivní, ale startujeme vzadu, což je negativní. Bylo pro nás překvapivé být tak blízko McLarenu, ale nečekali jsme, že Red Bull a Mercedes jsou tak silní.

„Musíme se soustředit na sebe. Zítra máme šanci skončit vpředu, důležitý ale bude start, protože pak je velmi náročné předjíždět.“

Sainz v řadě za ním

Ve čtvrté řadě budou dva Španělé. Sedmý Carlos Sainz na ferrari bude vedle sebe mít Fernanda Alonsa z Astonu Martin. Sainz zaostal za nejrychlejším Verstappenem o více než půl sekundy.

„Dnešek opět potvrdil, že tato trať je pro nás náročná. Milisekundy nás dělily od lepšího výsledku a větrný pytel v posledním pokusu by mi pomohl, ale je to tak, jak to je,“ řekl Sainz.

„Nicméně si myslím, že naše závodní tempo je lepší a i když je tu předjíždění náročné, věřím, že zítra můžeme bojovat o dobré body. Tento víkend ještě není u konce, musíme se stále plně soustředit a být připraveni využít každé příležitosti.“