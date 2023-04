Důchodce Seb. Vettel se věnuje včelám a nevylučuje návrat

Sebastian Vettel si po odchodu z formule 1 užívá čas s rodinou. Mohl by se do F1 jednou vrátit?

Sebastian Vettel chtěl u Ferrari napodobit Michaela Schumachera. To se mu však nikdy nepodařilo. Svého přítele ale napodobil v něčem jiném. Mercedesu se po odchodu Schumachera začalo dařit. Něco podobného nyní prožívá Aston Martin, i když samozřejmě ne tak výrazně.

Čtyřnásobný mistr světa dnes sleduje F1 už jen v televizi jako normální divák, i když „s velkým množstvím znalostí,“ jak uvedl ve Vídni v rozhovoru pro RTL.

Vettel po odchodu s F1 tráví čas s rodinou. Během Vánoc a po Novém roce nemusel trénovat, nemusel řešit schůzky a ani předsezónní testy. Místo toho cestoval s rodinou pro Skandinávii, kde se zúčastnil Závodu šampionů.

„Myslím, že jsme ujeli téměř 6 tisíc kilometrů,“ řekl Vettel s tím, že navštívili Švédsko, Norsko, Finsko a Dánsko.

„Bylo to velmi příjemné. Od té doby si užíváme náš nový každodenní život doma s dětmi. Pracuji na všech věcech, které v posledních letech zůstaly nedokončené. Samozřejmě sbírám spoustu nápadů do budoucna.“

Věnuje se včelám

Do Vídně přijel Vettel jako ambasador projektu „Bio Bienen Apfel“. Jedná se o „digitální květinovou louku.“ Každý, kdo chce pomoci včelám, může prostřednctvím blockchainu získat takzvaný token a podílet se tak na skutečné květinové louce v přírodě. Cílem je chránit životní prostředí včel, zejména divokých včel a tím i biodiverzitu.

Vettel má louku i u sebe doma ve Švýcarsku. „Máme květinovou louku ve tvaru srdce. Bylo s tím hodně práce, ale stálo to za to. Když to na louce šumí a bzučí, je to skvělé.“

Návrat do F1?

„V tuto chvíli je myslitelné všechno,“ řekl Vettel o možném návratu. „Může se to ubírat všemi možnými směry. Může se také stát, že se za půl roku zblázním, už to na gauči nevydržím a budu chtít znovu řídit. Ale může se také stát, že se moje vášeň obrátí úplně jiným směrem a moje ambice a všechny zkušenosti se mohou spojit do dalšího projektu.“