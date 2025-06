Drží věci v sobě, dokud je nakonec nevypustí ven a to obvykle na trati, říká Pérez o Verstappenovi

Sergio Pérez a Max Verstappen neměli na trati příliš mnoho kontroverzních momentů. Red Bull sice bojoval několik let po sobě o titul, ale Pérez většinou nebyl příliš blízko Verstappena a ten má navíc u týmu nepsanou roli týmové jedničky.

Pár momentů ale přesto bylo. V kvalifikaci v Monaku v roce 2022 Pérez na konci Q3 boural a zablokoval vjezd do tunelu. V kvalifikaci obsadil třetí místo, Verstappen byl čtvrtý. Měl sice rozjeté rychlé kolo, ale k Pérezově nehodě došlo 30 sekund před koncem kvalifikace, takže už nedošlo k jejímu restartování.

Pochopitelně se objevily spekulace, že Pérez boural záměrně. Ulice Monaka a důležitost kvalifikace na této trati k tomu vyložené svádí a v minulosti jsme viděli pár kontroverzních momentů. Nizozemská média tehdy ještě přilela olej do ohně, když uvedla, že Pérez měl dokonce v týmu přiznat, že boural záměrně.

Při Velké ceně Brazílie pustil Pérez Verstappena před sebe, aby se mohl pokusit zajet lepší výsledek. Když se to Verstappenovi nepodařilo, dostal od Red Bullu pokyn, aby pozici vrátil zpět Pérezovi, který v té době bojoval o druhé místo v šampionátu jezdců. Verstappen to odmítl s tím, že k tomu „má důvody“.

„Tohle si schovávám do své knihy – tam vám poskytnu celý příběh,“ řekl Pérez v podcastu Desde el Paddock, když byl dotazován na tuto situaci.

„Max měl problém s tím, co se stalo v Monaku. Nikdy mi to neřekl přímo, nechal si to pro sebe a vytáhl to až o šest nebo osm měsíců později. Tehdy jsme si o tom promluvili a vše si vyjasnili.“

„Po kvalifikaci v Monaku měl něco na srdci – mluvili jsme o tom na dalším závodě v Baku a vše se vyřešilo... Ale Max už je takový. Drží věci v sobě, dokud je nakonec nevypustí ven a to obvykle na trati.“

Máme skvělý vztah, říká Verstappen

Verstappen byl na slova Péreze dotazován v Rakousku, ale příliš je komentovat nechtěl.

„Mám s Checem skvělý vztah, byli jsme skvělí týmoví kolegové, a tak k němu chovám velký respekt, on má velký respekt ke mně, a to je z mé strany vše,“ řekl Verstappen na dotaz webu Racingnews365.

„Těším se, že ho snad brzy zase uvidím v paddocku, a ještě mu musím dát svou helmu. Slíbil jsem mu to, protože mi dal jednu svou s moc hezkým vzkazem, a slíbil jsem mu, že mu snad kolem Mexika budu moci dát jednu svou.“

„Pro mě platí, že ať už se v médiích píše cokoliv, vím, jaký Checo je, a máme spolu skvělý vztah.“