Držet se v týmovém rádiu na uzdě mi bere více sil než řízení vozu F1, přiznal Júki Cunoda

Júki Cunoda přiznává, že pro něj není snadné udržet nervy a nekřičet v emocích do týmového rádia.

Pilot stáje RB Júki Cunoda je znám tím, že prostřednictvím týmového rádia často dává průchod svým emocím.

V poslední době na sebe Japonec upozornil například v Bahrajnu, kde hlasitě dával najevo nespokojenost s rozhodnutím týmu, který mu nařídil, aby před sebe v závěru závodu pustil týmového kolegu Daniela Ricciarda.

„Určitě se musím zlepšit... hlavně se musím zaměřit na sebekontrolu,“ přiznává Cunoda, kterého cituje Autosport.

Další zkouškou japonský závodník prošel v Saúdské Arábii, která následovala po závodě v Bahrajnu. Na okruhu v Džiddě ho totiž nepovoleným způsobem předjel Kevin Magnussen a Cunoda se v tomto případě dokázal zdržet jakýchkoliv hlasitých projevů.

„Byl jsem velmi spokojený, jak jsem tento moment zvládl. Normálně bych zmáčkl tlačítko a něco bych pronesl. Chci se však změnit a v tomto případě se mi to podařilo. Beru to jako první krok,“ vysvětlil Cunoda, kterého i tak situace velmi rozčílila.

„Nebylo to samozřejmě snadné. V helmě jsem pořádně zuřil,“ popsal jezdec, který by rád usiloval o povýšení ze stáje RB do Red Bullu.

„Netušil jsem, že nepoužívání týmové vysílačky bude vyžadovat tolik energie. Vlastně víc, než kolik spotřebuji při odolávání odstředivým silám. Každopádně bych ve zlepšování sebekontroly chtěl pokračovat,“ uzavřel Cunoda.