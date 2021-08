Druhý závod v Mexiku? Otec Sergia Péreze ho chce dostat do slavného letoviska

Otec Sergia Péreze Antonio navštívil Velkou cenu Maďarska. Závodění svého syna si příliš neužil, protože byl vyřazen už v prvním kole při hromadné nehodě. Kromě podpory syna měl ale také jednání v paddocku. Setkal se s šéfem F1 Stefanem Domenocalim a prezidentem FIA Jeanem Todtem.

Antonio Pérez usiluje o druhý závod v Mexiku. F1 se do země vrátila v roce 2015. Závody na Hermanos Rodríguez jsou někdy dobré, jindy méně, ale atmosféra je vždy skvělá.

Pérez neusiluje o přesun jinam. Chtěl by v Mexiku dvě velké ceny. Kromě Cuidad de México by se druhý závod měl jet ve slavném letovisku Cancún na poloostrově Yucatán.

Pérez pro mexický deník Reforma uvedl, že za sebou má skupinu investorů. První závod by se měl jet v roce 2024. Podrobnosti o projektu ale neznají zatím ani v Mexiku. Není jasné, kde by byl okruh postaven, jak bude vypadat a ani to, kdo ho navrhne.