Druhý trénink odhalil skutečnou formu Mercedesu

První trénink v Miami vypadal velice slibně, piloti Mercedesu obsadili první dvě místa. Druhé tréninkové jízdy však byly zcela jiné.

Lewis Hamilton (2./7.)

Ztráta jezdců Mercedesu ve druhém tréninku byla povážlivá, Hamiltonovo manko bylo téměř sekundové, Russell byl dokonce o sekundu a čtvrt pomalejší než Verstappen.

„Nejsme zrovna rychlí, trápíme se. Zkoušíme různé věci. První trénink vypadal dost dobře, ve druhém se ale ukázala naše opravdová rychlost. Byla to docela rána do břicha.

Někdy se to těžko akceptuje, ale je to v pořádku. Budeme pracovat na zlepšení a uvidíme, jestli se nám pro kvalifikaci nepodaří trefit správné nastavení.

Zkouším zůstat optimistou, ale opravdu nutně potřebujeme vylepšení na autě. Musíme to ještě vydržet a v dalším závodě se snad dočkáme,“ doufá Hamilton.

George Russell (1./15.)

Podle Russella bude závod v Miami obzvlášť perný. Po výměně povrchu je autodrom velice kluzký a pneumatiky nemají přilnavost.

„V neděli půjdeme tak trochu do neznáma. Povrch byl vyměněn, chová se jinak než na ostatních okruzích. Myslím, že závod bude vážně těžký. Mimo ideální stopu se nedá jezdit. Jakmile se dostanete mimo, ztratíte přilnavost. Viděli jsme to u několika lidí, mě nevyjímaje.

Loni to bylo podobné. V pátek v prvním tréninku jsme byli nejrychlejší, ale v Q2 jsme se propadli. Jel jsem docela obstojné kolo, které by mě dostalo do první čtyřky, pak jsem přezul na měkkou sadu, která mi prostě nefungovala. Asi ale tušíme, v čem je problém, a do kvalifikace to snad dokážeme vyřešit,“ věří Russell.