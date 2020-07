Druhý test byl pozitivní. Sergio Pérez má koronavirus

První test byl u Sergia Péreze „neprůkazný“. Jezdec Racing Pointu proto skončil v karanténě a společně s ním také několik lidí z týmu, se kterými přišel do kontaktu. Druhý test bohužel potvrdil přítomnost koronaviru. Pérezův zdravotní stav je podle týmu dobrý.

Pérez se ale nezúčastní Velké ceny Velké Británie. Vzhledem k tomu, jak dlouho bývá člověk infekční, je reálné, že vynechá také druhý závod na Silverstonu za týden.

Racing Point využívá rezervní jezdce Mercedesu. Zaskočit by tak mohl Stoffel Vandoorne, ale ten se připravuje na závod formule E v Berlíně. Druhou možností je Esteban Gutiérrez, který ale závodil ve F1 naposledy v roce 2016.

Existuje samozřejmě i třetí možnost a to angažovat někoho úplně jiného. Právě o „třetím jméně“ se nyní v paddocku spekuluje a nejčastěji se skloňuje jméno Nica Hülkenberga.

Racing Point zatím jméno neoznámil. Teoreticky na to má čas do soboty. Náhradní jezdec by mohl vynechat páteční tréninky – a to už jen z toho důvodu, že nestihne dorazit do dějiště grand prix (a musí být také otestován).