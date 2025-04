Druhý Norris: Z auta jsem dostal všechno

Lando Norris byl nejrychlejší v Austrálii a Oscar Piastri v Číně. V japonské Suzuce se ale museli sklonit před mistrem světa z posledních čtyř let Maxem Verstappenem.

Nejlepší trojice jezdců se však vešla do pouhých 44 tisícin sekundy. Verstappena a druhého Norrise dělilo jen 12 tisícin.

„Jsem spokojený. Gratuluji Maxovi, odvedl dobrou práci, klobouk dolů. Cítím, že jsem z auta dostal všechno. Jen drobný rozdíl, ale Max zajel skvělé kolo. Pro nás oba (piloty McLarenu) je dobré být takto nahoře, ale nestačí to,“ řekl Norris.

První pokus se mu přitom nepovedl a skončil až pátý. Druhým pokusem se dostal do první řady.

„Na výjezdu ze 7. zatáčky jsem se dostal kolem mimo trať, jen pár drobných chyb, ale ukazuje to, jak snadné je ztratit v měřeném kole čas. Moje poslední kolo už bylo velmi dobré. Znovu bych ho tak rychle už zřejmě nezajel. Myslím, že jsme dnes byli na limitu, ale nestačilo to.“

Předpověď počasí mluví o tom, že nedělní závod by měl ovlivnit déšť.

„Cílem je vyhrát, ale nikdo neví, co zítra udělá počasí. Mohl by to být další závod jako v Austrálii. Bude to napínavý závod. Chceme předjet Maxe, ale on bude bojovat, těším se na to.“

Stále jsme v boji o vítězství, říká třetí Piastri

Vítěz minulého závodu v Číně Oscar Piastri si zajistil třetí místo na roštu. Vedle sebe bude mít Charlese Leclerca z Ferrari.

„Bylo to dobré, hlavně na začátku Q3. Poslední kolo jsem neposkládal tak, jak jsem chtěl, ale myslím, že v závodě je pořád o co hrát,“ řekl Piastri.

„Máme skvělé auto, dobrou rychlost, ale ostatní týmy nejsou tak daleko, jak si lidé myslí. Dnes ráno to bylo celkem vyrovnané. Max odvedl skvělou práci, když získal pole position, ale my jsme stále v boji o vítězství. Je mi jedno, jestli bude pršet nebo ne.“