Druhého Sainze mrzí nesprávné načasování posledního rychlého kola

Lando Norris z McLarenu získal svou první pole position poté, co na osychající trati dokončil svůj závěrečný měřený pokus jako jeden z posledních jezdců. Sainz naopak lituje, že nedokázal lépe využít zlepšujících se podmínek.

„Abych pravdu řekl, bylo to velmi zrádné. Už od začátku to byla velmi náročná kvalifikace. Po Q2 jsem ale viděl, že je šance, že se do hry dostanou slicky,“ řekl Sainz.

„Zvolili jsme velmi dobrou strategii. Dvě kola před koncem jsme zajeli do boxů, zahřáli jsme pneumatiky do sucha a pak zajeli velmi dobré kolo. Bohužel jsem byl jedním z prvních jezdců, kteří projeli cílem, což mi neumožnilo zcela využít podmínek na trati, stále to ale bylo velmi dobré kolo na limitu.“

Ačkoliv podle Sainze na suché trati je Ferrari v Rusku konkurenceschopné, Španěl nevěří, že se zítra dokáže bránit mercedesům a red bullům startujícím za ním.

„Tento víkend vypadáme silnější. Nejslabší jsme zřejmě byli na přechodných pneumatikách, stále tam máme nějaké problémy. Na suchu jsme ale byli konkurenceschopní,“ hodnotí Sainz.

„Jsou tam dva mercedesy a Pérezův red bull, které budou zítra mnohem rychlejší a očekáváme, že se před nás dostanou, budeme ale bojovat.“

Leclerc využil mokré trati ke sběru dat

S jistotou startu z konce pole do kvalifikace vstupoval druhý pilot Ferrari Charles Leclerc, který před víkendem vyměnil komponenty pohonné jednotky, za což byl penalizován ztrátou pozic na startu. V kvalifikaci se dostal do Q2, kde ale už na trať nevyjel.

Na rozdíl od Maxe Verstappena, který také bude startovat z konce pole, ale v kvalifikaci nezajel měřený čas, se Leclerc s Ferrari rozhodli mokrých podmínek využít a nasbírat data.

„Podmínky dnes byly takové, jaké během sezóny nezažíváme velmi často, v poslední době se v nich ale nejvíce trápíme. Takže ačkoliv jsme věděli, že budeme startovat z konce pole, rozhodli jsme se, že je to dobrá příležitost nasbírat kilometry a naučit se něco do budoucna. Myslím, že jsme dnes splnili cíl,“ řekl Leclerc.

„Jízdu jsem si opravdu užil, jelikož trať má v dešti velkou úroveň přilnavosti a od začátku jsme byli celkem konkurenceschopní, to bylo dobré vidět.“