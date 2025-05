Druhé místo je stále dobrý výsledek, říká relativně spokojený Piastri

Vedoucí muž průběžného pořadí Piastri přitom ztratil na Itala pouze 45 tisícin sekundy.

„Jsem relativně spokojený. Nebylo to nejlepší kolo. Do poslední zatáčky jsem probrzdil, tam mi pravděpodobně utekla pole position, ale druhé místo je stále dobrý výsledek,“ hodnotí Piastri pro Sky Sports F1.

„Stále z této pozice můžeme ve sprintu bojovat. Celkově jsem spokojen. Stále můžeme získat nějakou rychlost, takže jsem pozitivní.“

Norris desetinu za Antonellim

Přesně o desetinu sekundy za Antonellim zaostal třetí Norris. Ve druhé řadě jej doplní Max Verstappen.

„Byla to vyrovnaná, ale dobrá kvalifikace. Jsem rád, že jsem tu zajel dobré kolo. Bylo to vyrovnané, takže o moc víc toho chtít nemůžu. Koncentruji se na tento víkend a dnešní výkon, který byl podle mě na dobré úrovni. Samozřejmě ne dost dobré, ale ukazuje to, jak je to vyrovnané a jak je Mercedes rychlý,“ řekl pro Sky Sports F1 Norris.

„Oba jsme za ním (Mercedesem), takže nás v zítřejším sprintu čeká nějaká práce. Jsme ale dost blízko na to, abychom se mohli pokusit zítra o pole position.“