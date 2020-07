Druhé místo je pro Leclerca jako vítězství

Leclerc se dokázal kvalifikovat pouze na sedmé místo. V průběhu závodu se ale dokázal postupně dostat až na třetí pozici, když v závěru předjel také Landa Norrise a Sergia Péreze. Druhý v cíli Lewis Hamilton navíc dostal penalizaci 5 sekund za kontakt s Alexem Albonem a Leclerc se tak v konečném pořadí posunul na druhé místo.

„Jsem nesmírně šťastný. Dnes je to jako vítězství. Vůbec jsem to nečekal. Příjemné překvapení, abych pravdu řekl, myslím, že jsme dnes udělali všechno skvěle, abychom dojeli druzí,“ řekl Leclerc.

„S Lewisovou penalizací jsme samozřejmě měli trochu štěstí. Byly tam i nějaké nehody, cílem ale bylo využít každé příležitosti, ačkoliv jsme podle mě neměli rychlost na to dojet tam, kde jsme. Druhé místo, jsem nesmírně spokojený, ale stále je tu spousta práce,“ dodal.

„Stále jsme daleko a nejsme tam, kde chceme být, ale stát se může všechno. Celý tým musí pracovat jako tým a myslím, že se nám bude dařit, chvíli to ale potrvá.

„Chtěl jsem být velmi agresivní, protože při každém safety caru jsem se trápil v 1. a 3. zatáčce, věděl jsem, že tam nemám žádnou šanci. Věděl jsem, že příležitost nastane, když někdo udělá chybu. Lando (Norris) trochu zpomalil se Sergiem (Pérezem) a já do toho šel. A další souboj se Sergiem byl ostrý, ale užil jsem si ho. Tento závod bych hodnotil jako jeden z nejlepších, co jsem přišel do F1, protože jsem neudělal žádnou chybu,“ dodal Monačan.

Vettel pouze s jedním bodem

Na desáté pozici dokončil první závod sezóny druhý pilot Ferrari Sebastian Vettel.

Vettel si po startu z jedenácté pozice polepšil. V souboji mezi Carlosem Sainzem Jr. a Leclercem v 31. kole se ale Vettel roztočil a propadl na patnácté místo.

Postupně se ale Vettel dokázal dostat na desáté místo a získat alespoň jeden bod.

„Upřímně jsem rád, že jsem se roztočil pouze jednou. Bylo to velmi těžké. Bylo to těsné a, myslím, že to byl Carlos, jeden z mclarenů, zatočil a já byl na hraně, protože jsem chtěl být co nejblíže a ztratil jsem kontrolu nad zadní částí vozu. Abych pravdu řekl, ztratil jsem zadek auta dnes několikrát. Jsem rád, že jsem skončil v hodinách jen jednou,“ přiznal Vettel.

Vettel nerozumí, proč bylo řízení jeho ferrari o tolik horší v porovnání s pátečními tréninky. „Nevíme. Musíme se na to podívat, ale s vozem se dnes jelo těžce. Snažil jsem se. Safety car nám pomohl, na konci to bylo celkem zábavné, ale není to výsledek, který jsme chtěli.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson