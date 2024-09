Druhé místo je podle Verstappena dobrý výsledek

Pilot Red Bullu je přesto s výsledkem spokojen, ačkoliv v cíli ztratil na vítězný mclaren 20 sekund.

„Snažil jsem se předvést to nejlepší a jet své vlastní tempo až do konce,“ řekl Verstappen.

„První stint byl pro nás trochu náročný, opotřebení pneumatik bylo poměrně velké. Druhý stint byl o něco lepší, byl jsem o něco více v pohodě.

„O víkendu, kdy jsme věděli, že se budeme trápit, je druhé místo dobrý výsledek.“

A ačkoliv na trati, která Red Bullu příliš nevyhovuje, je druhé místo dobrým výsledkem, Verstappen už osm závodů čeká na další triumf.

„Samozřejmě s druhým místem nejsme spokojeni. Nyní se musíme ještě více zlepšit. Může se to rychle změnit. Musíme se snažit a v jednom momentu se pokusit to zvrátit, ne vždy dojíždět vzadu. Uvidíme, jak to půjde,“ dodal Verstappen k dalšímu snížení svého náskoku na druhého Norrise, který nyní činí 52 bodů.

Pérez desátý

Bodovanou desítku uzavřel Sergio Pérez, který tak alespoň jedním bodem zachránil svůj výkon z kvalifikace, kde vypadl v Q2 a startoval až třináctý.

„Bylo to frustrující a myslím, že jsme ztratili trochu kvůli strategii. Měli jsme skvělý start, ale ztratili jsme příležitost některé vozy předjet dřívější zastávkou, jako jsme to viděli u Carlose (Sainze) a Ferrari,“ řekl Pérez.

„Byla to opravdu smůla. Poté, co jsem předjel tři vozy na startu, to byl náročný závod. Potýkal jsem se hodně s poskakováním vozu a vyvážením.

„Bylo nemožné pak předjet Franca (Colapinta) a Nica (Hülkenberga). Víme, co jsou naše problémy, máme na ně řešení, ale toto pro nás byla velmi náročná trať. Je čas se dívat na zbytek sezóny, následující okruhy by nám měly sedět lépe.“