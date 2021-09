Druhé místo je jako vítězství, říká Horner. Red Bull počítal s pátou pozicí

Verstappen nasadil novou pohonnou jednotku a startoval z posledního místa. S ohledem na výkon RB16B bylo zřejmé, že by mohl získat body. Nakonec mu ale přálo i štěstí. Na dešti a chaosu v posledních kolech vydělal více než Hamilton.

Verstappen byl ve 47. kole na sedmém místě, za které by bral 6 bodů. Nakonec dojel druhý, takže získal o 9 bodů více. Hamilton byl ve stejnou dobu na druhém místě. Nakonec vyhrál, takže získal o 7 bodů více.

„Pro nás to bylo jako vítězství. Dostat se z dvacátého místa na startovním roštu na druhé... kdybyste nám to nabídli před víkendem, myslím, že bychom to brali všemi deseti,“ řekl Christian Horner.

„To, že jsme toho dosáhli, že jsme odjeli ze dvou bašt Mercedesu se ztrátou pouhých dvou bodů v šampionátu jezdců, je nesmírně povzbudivé. Zbývá sedm závodů a je o co hrát.“

Podle Hornera Verstappen předčil očekávání. Ve své analýze Red Bull před závodem počítal s tím, že by mohl dojet okolo pátého místa.