Druhá řada na roštu pro tým Racing Point, Stroll porazil Péreze

Stroll v kvalifikaci porazil svého týmového kolegu, když v Q3 na Hungaroringu zajel třetí nejrychlejší čas. Za vítězným Lewisem Hamiltonem zaostal o 930 tisícin sekundy.

„Vůz byl v průběhu kvalifikace i celého víkendu opravdu silný. Měli jsme rychlost a bylo to jen o tom poskládat to v kvalifikaci dohromady,“ řekl Stroll.

„Všichni odvedli velmi dobrou práci, s kvalifikací jsem opravdu spokojen a nyní se připravíme na zítra, kde se pokusíme získat velké množství bodů.“

Pérez měl závratě

Mexičan přiznal, že se v průběhu maďarské kvalifikace potýkal se závratěmi. Její závěr byl přitom pro Péreze náročný. Při prvním kvalifikačním pokusu překročil ve čtvrté zatáčce limity tratě a komisaři mu jeho čas smazali. Ve druhém pokusu zajel lepší pokus, i když nestačil na svého týmového kolegu.

„Pro tým je to dobrý výsledek, z mého pohledu se ale stalo spoustu věcí. Během kvalifikace jsem se necítil na sto procent fyzicky v pořádku. Z nějakého důvodu jsem v průběhu kvalifikace dostával závratě. Od včera cítím bolest na krku,“ popsal Pérez.

„Stalo se to náhle. Bolí mě trochu krk, v některých částech okruhu jsem najednou začal pociťovat závrať. Být i přesto všechno čtvrtý je dobrý výsledek.“

Stejně jako oba piloti Mercedesu v první řadě, budou i oba jezdci Racing Pointu do závodu startovat na střední sadě pneumatik.

„Myslím, že je to skvělý výsledek pro tým, jsem s ním spokojen. Zítra to snad v závodě dokážeme poskládat dohromady a získat pro tým spoustu bodů. Máme dobrou rychlost. Startujeme na střední směsi, to nám může zítra pomoci. Myslíme si, že měkčí sada může mít během prvního stintu problém.“