Druhá nehoda v sedmi dnech. Russell musel do lékařského centra a tým sčítá další škody

V Austinu jsme viděli u jezdců Mercedesu řadu hodin. Russell pak boural v kvalifikaci, Hamilton v závodě skončil v kačírku a závod pro něj skončil. Podle Jamese Allisona šlo o problém s nastavením vozu a ne s novým upgrade, které tým nasadil.

V Mexiku má nový balíček jen Hamilton. Podlaha Russella se opravuje a mohla by se vrátit v Brazílii.

V prvním tréninku ve voze Hamiltona seděl Antonelli, který najel na úlomek – zřejmě spadl z mostu nad startovní rovinkou. Podle Auto Motor und Sport tím přišel vůz o 0,25 sekundy na kolo. Podlaha byla po tréninku opravena, ale už neposkytne to, co poskytoval nový balíček.

Ve druhém tréninku pak Russell boural. Mechaniky tak čekala další práce. Russell zažil přetížení 30 G a musel do lékařského centra.

„Upřímně řečeno, ani pořádně nevím, co se stalo. Auto prostě začalo poskakovat po zemi, a než jsem ho stačil zachytit, už se točilo.“

Russell uvedl, že v dané zatáčce jel stejnou stopu jako v předešlých kolech.

„Pro kluky je to opět spousta práce. Vypadá to, že v současné době je to jedna věc za druhou. Je to frustrující, protože v prvním tréninku jsme byli opravdu silní a rychlí.“

„Vynechal jsem několik kol, takže FP3 bude důležitý. Jen doufám, že se nám podaří auto opravit.“