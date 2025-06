Drugovich: Záskok za Strolla v Kanadě? Formule 1 by měla před Le Mans prioritu

Aston Martin do letošní Grand Prix Španělska odstartoval pouze s jedním vozem poté, co ze závodního víkendu po kvalifikaci odstoupil Lance Stroll.

Podle oficiálního vyjádření týmu se Stroll nemohl závodu v Barceloně zúčastnit z důvodu, že se mu obnovilo dva roky staré zranění zápěstí, které si způsobil krátce před startem sezony 2023 po pádu z kola.

Vedle toho však britská BBC přišla s informací, která naznačuje, že za neúčastí Strolla mohl být i „emočí výbuch“ kanadského závodníka v zázemí týmu, který údajně odneslo i vybavení stáje.

Ať už důvody byly jakékoliv, nad účastí Strolla v nadcházejícím závodě, který je na programu v příštím týdnu v Kanadě (shodou okolností v samotném rodišti pilota Astonu Martin), visí otazníky.

Pokud by však Aston Martin hledal za Strolla náhradníka, nejpravděpodobnější by byla sázka na jednoho z jeho rezervních jezdců, kterými jsou Felipe Drugovich a Stoffel Vandoorne.

Problémem by však mohlo být, že oba mají pro víkend, kdy se jede GP Kanady, naplánovanou účast v legendární 24hodinovce v Le Mans.

Drugovich, který by měl být mezi náhradníky první volbou, se již nicméně nechal slyšet, že by pro něj měl jasnou prioritu případný start v Montrealu, jenž by byl zároveň jeho debutem v F1.

„V tuto chvíli přesně nevím, jak to bude dál. V první řadě musíme Lancovi popřát všechno nejlepší. Co se týče Le Mans, v tomto ohledu pro mě byla vždy prioritou formule 1, což platí i nadále,“ uvedl Brazilec v rozhovoru s reporétrem Thiagem Fagnanim z televize Band.

Pro úplnost dodejme, že by se měl Drugovich v Le Mans představit ve třídě Hypercar s vozem Cadillac, a to po boku Jacka Aitkena a Frederika Vestiho.