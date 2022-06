Drugovich: Nečekal jsem, že budu bojovat o titul s takovou jistotou

Už je to pět let, co Brazílie měla ve formuli 1 naposledy nějakého pilota. Velkou nadějí by ale mohl být Felipe Drugovich, který v současné době vévodí šampionátu formule 2. A ač jezdí za doposud průměrný MP Motorsport, zvládá bez problémů porážet takové velikány juniorských sérií jako je Prema nebo ART. Na svém kontě má letos již i několik speciálních úspěchů jako výhru obou závodů v jednom víkendu nebo ovládnutí hlavního závodu v Monaku.

Na svém snu, dostat se jednoho dne do formule 1, pracuje již od osmy let. „V roce 2008 jsem v Brazílii začal jezdit na motokárách. Po pár měsících jsem se zúčastnil prvních závodů. Vážněji jsem se do závodění dostal kolem roku 2010. V roce 2013 jsem se rozhodl přestěhovat do Evropy, kde jsem v letech 2013 až 2015 jezdil na motokárách. Od sezóny 2016 jsem přešel do formulových vozů.“

Nejvíce pyšný je na rok 2011. „To jsem vyhrál brazilské mistrovství motokár. Byl to moment, kdy jsem začal myslet, že bych v tomto sportu mohl něčeho dosáhnout. Důležité pro mě bylo i to, když jsem v roce 2017 vyhrál šampionát MRF Challenge.“

Kromě toho se v roce 2018 stal šampionem v Euroformuli Open a ve španělské F3. Což mělo za následek, že v roce 2019 přestoupil do FIA F3. Letos závodí již třetí sezónu ve formuli 2, takže jeho zkušenosti mu jsou v mnohém nápomocny.

„Důležité je pro mě hlavně to, že znám tratě. Protože nemáme tolik tréninků, kolik bychom si přáli. Takže znát tratě je velmi dobré a hodně mi to pomáhá. A také samozřejmě znalost pneumatik.“

Rychlý byl již v předsezonních testech, přesto svými výkony v závodech překvapil i sám sebe

Za tým MP Motorsport jezdil již v roce 2020, kdy společně vyhráli 3 závody. Sezónu 2021 strávil u Virtuosi, s britskou stájí ale další větší úspěchy nezaznamenal. Pro rok 2022 se vrátil k MP Motorsport. A hned od začátku jejich obnovené spolupráce se projevila vzájemná spokojenost.

„V týmu se cítím velmi dobře. Lidé mě tu hezky přijali a já jsem opravdu spokojen s prací, kterou odvádějí. Takže se mi tu vážně líbí.“

Felipe byl rychlý už v předsezonních testech, dalo se tedy tušit, že s ním budeme muset letos počítat. Očekával ale, že bude tak neohroženě vévodit šampionátu?

„Ne. Čekal jsem, že budu dobrý a možná budu bojovat o titul, ale rozhodně jsem nečekal, že s takovou jistotou.“

Vedení v šampionátu pro něho znamená opravdu hodně. Nestojí za ním žádná juniorská akademie, takže vyhrát titul je pro něho jediná šance, jak se může dostat do F1.

„Jedné co můžu udělat, abych se jednoho dne dostal do formule 1, je získat titul ve formule 2. Takže to, že v současné době vedu šampionát je velmi dobrý pocit. Jelikož jediné co musím udělat, je vyhrát šampionát, jsem šťastný, že jsem v této pozici.“

I MP Motorsport je v čele týmového šampionátu, přitom zatím ve formuli 2 skončil nejlépe o šestý. Tento úspěch se pozitivně odráží i na atmosféře uvnitř týmu.

„Atmosféra v týmu je nyní opravdu dobrá. Pracujeme spolu a navzájem si velmi pomáháme. Potřebujeme vytvořit opravdu silný tým a pokračovat v našich úspěších. Abychom vyhráli šampionát, je potřeba se co nejvíce spojit. Takže jsem nyní vážně spokojen.“

Ač Felipe jezdí za průměrný MP Motorsport, piloti ART ani Prema na něho letos nestačí

Drugovich letos poprvé vyhrál v Džiddě. Nejlepší kousek se mu ale podařil v Barceloně. Tam zvítězil v obou závodech. Což se ve formuli 2 ještě nikomu nepodařilo. Přitom se ten víkend kvalifikoval až jako desátý a navíc byl na startu ještě penalizován.

„Bylo to úžasné, vůbec jsem to nečekal. Obzvlášť po kvalifikaci, která nebyla dobrá. Je vážně skvělé něčeho takového dosáhnout. Už se to podařilo některým pilotům v GP2, ale ve formuli 2 ještě nikomu. Takže jsem byl opravdu šťastný.“

O týden později si připsal další velký úspěch, když z pole positron vyhrál hlavní závod v Monaku. Zdá se, že se aktuálně nachází ve své nejlepší formě. A my se můžeme těšit na to, co nám ukáže příště.

„Mým hlavním cílem je vyhrát šampionát. Zejména poté, jaké jsme měli první dva závody. Takže musíme pokračovat v tom, co děláme a snad budeme pokračovat i ve stejných výsledcích.“

Další závodní víkend čeká formuli 2 již tento víkend v Baku. Drugovich v současné době vede šampionát s 113 body. Druhý Pourchaire na něj má ztrátu 23 bodů a třetí Daruvala již propastných 60 bodů.