Drsný závod v drsném Spa. Generálku na Le Mans vyhrála Toyota

Střídaní deště a sucha, nízké teploty, dramatické momenty i drsné nehody. To vše nabídla sobotního šestihodinovka vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC v belgickém Spa. V tradiční generálce na Le Mans nakonec získala vítězný double Toyota.

Fanoušci na tribunách kolem ardenské trati byli ve velkém očekávání. Těsně před startem závodu ve 12:45 se totiž na Spa začal snášet lehký déšť, který v kombinaci s nízkými teplotami kolem osmi stupňů Celsia vytvořil pro závodníky opravdu zrádné podmínky a zároveň dal týmům možnost od počátku volit různé strategie z hlediska volby pneumatik.

Oba hypervozy Ferrari 499P odstartovaly do závodu na pneumatikách se vzorkem a už na výjezdu z La Source po zhasnutí červených světel byly na čele. Naopak z pole position startující Mike Conway za volantem Toyoty GR010 Hybrid #7 se v úvodu závodu nebývale trápil. Brit nebyl schopen dostat hladké pneumatiky do optimální provozní teploty a v rámci pořadí třídy Le Mans Hypercar se na chvíli propadl až za oba Peugeoty, čímž se zamíchal do soubojů s vozy Glickenhaus a Vanwall.

Jenže sázka Ferrari na mokré pneumatiky se nakonec ukázala jako chybá varianta. Už po půl hodině závodu se Conway s Toyotou #7 na osychající dostal do tempa a brzy začal útočit na vedoucí rudé vozy. Do čela se britský pilot dostal po úvodním výjezdu safety caru, který musel ve Spa na trať kvůli stojícímu Porsche 911 RSR-19 #60 ve štěrkové zóně. Do ní ho zahrabal italský gentleman driver Claudio Schiavoni.

Toyota #7 se tak zásluhou Conwaye nakonec dostala na první pozici a pořadím vzhůru začal rychle stoupat i Sébastien Buemi se sesterskou Toyotou #8. Švýcar musel po nehodě parťáka Brendona Hartleyho v kvalifikaci startovat do závodu až z 36. místa, nicméně rychle se dokázal prokousat skrz pole vozů LMGTE Am a LMP 2 až mezi ostatní speciály LMH. Pozice na čele po první hodině naopak vyklidila obě Ferrari. Nicklas Nielsen (#50) a Antonio Giovinazzi (#51) po risku se startem na pneumatikách do deště a následném pit stopu ztratili dokonce celé kolo, nicméně k podobné strategii se uchýlila celá polovina vozů v LMH a otázkou tak bylo, která varianta se ukáže jako výhodnější ke konci šestihodinového závodu.

Na trati se v dalším průběhu první poloviny závodu střídaly suché a mokré podmínky a právě ona proměnlivost představovala riziko, na které následně jeden ze závodníků tvrdě doplatil. Blížil se konec druhé hodiny závodu, kdy průběžné šesté místo před dvěma dotírajícími Ferrari držel Renger van der Zande za volantem Cadillacu #3. Žlutý vůz ve Spa v rámci příprav na Le Mans doplnil americký prototyp #2, který jede kompletní sezonu WEC, do cíle ale nedojel. Van der Zande ztratil kontrolu nad vozem při průjezdu skrz Eau Rouge - Raidillon a tvrdě se k úleků přítomných diváků na nové tribuně zabořil do bariéry pod ní. Naštěstí však zkušený Nizozemec opustil kokpit nezraněn.

Nebyla to ale jediná nehoda hypervozu během sobotního závodu ve Spa. Po třech a půl hodinách závodění se provozem vozů GTE na trati proplétal mistr světa F1 a vítěz Indy 500 Jacques Villeneuve za volantem zeleného Vanwallu, když se náhle střetl s Francescem Castellaccim v kokpitu Ferrari 488 GTE EVO #54. Náraz do bariéry znamenal konec pro Vanwall a Villeneuva. Kanadského závodníka se tak po předchozí šestihodinovce v Portimau stále drží smůla. I v Portugalsku byl za volantem právě Villeneuve, když pravé přední kolo Vanwallu zachvátily plameny způsobené přehřátou brzdou a kanadský bouřlivák skončil v bariéře. Tým ByKolles tak zaznamenal druhé smolné nedojetí v řadě.

Ještě větší smůlu pak měl Antonio Fuoco. Ital s Ferrari #50 bojoval po Sebringu a Portimau o další stupně vítězů pro sebe a své parťáky Miguela Molinu a Nicklase Nielsena, avšak při návratu z boxů na trať s nasazenou čerstvou sadou pneumatik při drobném přidání plynu na rovince mezi La Source a Eau Rouge ztratil kontrolu nad vozem a skončil v bariéře. Pro Ferrari #50 to znamenalo okamžitý konec v závodě a incident opět rozdmýchal diskuze o bezpečnosti. Ve WEC je totiž od letoška zakázáno využívání zahřívacích deček na pneumatiky, což podle pilotů může za tyto nebezpečné situace. Stejnou příčinu měla i páteční nehoda Brendona Hartleyho v kvalifikaci s Toyotou #8.

Potíže naopak technického rázu mělo i tovární Porsche #6, problémy se ovšem zcela vyhýbaly Toyotám, které zvládly náročné podmínky a vybudovaly si dominantní postavení na čele závodu. Nakonec to byl po šesti hodinách Kamuj Kobajaši, kdo s Toyotou #7 vítězně projel pod šachovnicovou vlajkou a získal po Sebringu druhý triumf sezony pro sebe a své parťáky z posádky Mika Conwaye a Jose Mariu Lopeze. Druhé místo získala sesterská posádka vozu #8 ve složení Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Rjo Hirakawa. Tito tři před Le Mans zároveň vedou mistrovství světa o 5 bodů před piloty Toyoty #7.

V posledním kole závodu svedl dramatický souboj s Frédéricem Makowieckim v Porsche #5 James Calado za volantem Ferrari #51. Brit se dokázal dostat na třetí místo a Ferrari tak získalo třetí pódium ze tří závodů s novým hypervozem 499P. Po třetí a druhé příčce vozu #50 se ze stupňů vítězů poprvé radovali také piloti Ferrari #51, kterými jsou kromě Calada ještě Antonio Giovinazzi a Alessandro Pier Guidi.

Ve třídě LMP 2 vyhrál domácí závod belgický tým WRT s prototypem Oreca 07 Gibson #41. Vítěznou posádku tvořili Rui Andrade, Robert Kubica a Louis Deletraz.

Ferrari 488 GTE EVO #83 stáje Richard Mille AF Corse zvítězilo ve třídě LMGTE Am díky skvělé práci francouzské závodnice Lilou Wadoux, Itala Alessia Rovery a Argentince se zkušenostmi z WRC Luise Pereze Companca.

Příštím závodem FIA WEC bude legendární podnik 24 hodin Le Mans, který budou o víkendu 10. a 11. června též provázet oslavy 100 let od jeho vzniku.