Drsná nehoda se zraněním. Rezerva Williamsu Aitken je v nemocnici

Britský pilot s jihokorejskými kořeny po zhruba půl hodině závodu na 24 hodin tvrdě vrazil do bariéry na levé straně při vrcholu pasáže Eau Rouge – Raidillon. Jeho Lamborghini Huracan GT3 Evo #114 švýcarské stáje Emil Frey Racing zůstalo stát na trati, kde do něj vzápětí vrazil Kevin Estre za volantem Porsche 911 GT3-R #21 týmu Rutronik Racing.

Do nehody se v rychlém sledu připletli ještě Davide Rigon s Ferrari 488 GT3 #71 stáje Iron Lynx a Franck Perera s dalším Lamborghini #163 Emila Freye.

Tovární pilot Ferrari Rigon a Aitken byli transportováni do nemocnice v Lutychu, přičemž nejhůře po drsné kolizi dopadl britský pilot F2, který si letošní sezonu zpestřuje paralelním angažmá v šampionátu GT World Challenge. Do vytrvalostní části jeho kalendáře spadá právě i čtyřiadvacetihodinovka ve Spa.

Účastník loňské Velké ceny Sachíru, ve které u Williamsu zaskočil za George Russella, utrpěl zlomeninu klíční kosti, zlomeniny obratlů a pohmožděné plíce.

„V první řadě chci poděkovat všem, kdo mě podporovali během posledních několika hodin. To se týká maršálů, lékařského personálu na okruhu, mého úžasného týmu a týmových kolegů, kteří mi psali zprávy,“ uvedl Aitken ve vyjádření z nemocnice.

„Když zohledním to, k čemu došlo, tak se cítím dobře. Měl jsem štěstí.“

„Je mi líto mých parťáků z posádky, kteří se nedostali za volant. Mrzí mě též konec ostatních vozů.“

„Cílem je nyní dostat se zpět do Velké Británie a odstartovat proces uzdravování se, abych mohl brzy zpět do auta. Jsem si jistý, že s lidmi kolem mě to zvládnu,“ věří talentovaný závodník.

Příštích závodů by se Aitken měl teoreticky zúčastnit 28. a 29. srpna v Brands Hatch, kde bude pokračovat sezona GT World Challenge Europe Sprint Cup. Do monopostu F2 by měl Brit poprvé od nehody usednout 11. září v italské Monze.

U dalšího zraněného pilota Davideho Rigona může být v ohrožení jeho start v Le Mans 21. a 22. srpna. Ital se má ve Francii střídat za volantem Ferrari 488 GTE Evo #52 třídy LMGTE – PRO s Miguelem Molinou a Danielem Serrou.

Takhle dopadlo Lamborghini stáje Emila Freye po sobotní nehodě ve Spa, Jack Aitken utrpěl zlomeninu klíční kosti, zlomeniny obratlů a zhmožděniny plic.



Nevěděl jsem, kam mám jet

Svůj pohled na kolizi popsal pro web sportscar365.com tovární pilot Porsche Kevin Estre, který jako první narazil do Aitkenova Lamborghini.

„Jel jsem za Nickem Tandym směrem do Eau Rouge, kde trochu ztratil auto a byl široký směrem vlevo.“

„Před ním jelo Ferrari v závodní stopě, stejně tak já.“

„Pak jsem najednou viděl spoustu kouře a úlomků na vrcholu. Začal jsem brzdit.“

„Nevěděl jsem, kam mám jet, nemohl jsem vidět, jestli tam přede mnou stojí nějaké auto. Viděl jsem jen úlomky a kouř. Zůstal jsem ve své stopě, pak jsem ale najednou trefil pravou stranu Lamborghini Jacka Aitkena.“

„Byla to pořádná rána, která mě roztočila a poslala do bariéry.“

„Pak tam byl Perera hned za Aitkenem v dalším Lamborghini, který ho také trefil. A poslal ho do mě. Myslím, že tak nějak se to stalo, ale nejsem si jistý,“ popsal děsivé okamžiky dvojnásobný mistr světa WEC ze třídy LMGTE – PRO.