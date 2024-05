Drsná havárie a prodloužení! Ve Spa šťastně vyhrálo soukromé Porsche

Necelé dvě hodiny zbývaly na trati v belgických Ardenách do konce třetího podniku sezony WEC a téměř devadesát tisíc diváků na tribunách očekávalo dramatické závěrečné finále. Málokoho by ale napadlo, že šachovnicová vlajka nezavlaje za dvě, ale až za čtyři hodiny!

V tu chvíli totiž Earl Bamber za volantem Cadillacu V-Series.R #2 stíhal Neela Janiho v Porsche 963 #99 stáje Proton Competition. Bamber byl jasně rychlejší, Švýcara rychle stahoval a brzy se měl dostat před něj na třetí místo. Samotný útok ale dvojnásobný vítěz Le Mans naplánoval nejhorším možným způsobem. V nájezdu na rovinku Kemmel se pokusil Janiho předjet zprava, neodhadl ale vzdálenost od pomalejšího BMW M4 GT3 a po vzájemném kontaktu se Bamber dokonce vznesl do vzduchu. Výsledkem byl zcela zničený Cadillac, konec i pro BMW, poškozené Janiho Porsche a zdemolovaná svodidla. Červené vlajky musely být vyvěšeny na hodinu a tři čtvrtě.

„Je skvělé, že Cadillac postavil tak robustní šasi, díky kterému se mi nic nestalo. Je to velká škoda, přišli jsme dnes o skvělý výsledek, na který jsme měli,“ okomentoval nehodu pro sportscar365.com Novozélanďan, kterého už komisaři za její způsobení potrestali poklesem o pět míst na startovním roštu v Le Mans.

Následný vývoj událostí ve Spa byl pro mnohé překvapující. Krátce před vypršením původně stanoveného šestihodinového limitu pro závod komisaři oznámili, že dojde k restartu a bude se závodit ještě hodinu a čtyřiačtyřicet minut. Původní šestihodinovka tak byla prodloužena o dobu trvání červené fáze, během které maršálové měnili více než padesát metrů svodidel.

Na tomto rozhodnutí maximálně vydělal britský tým JOTA Sport, kterému v tu chvíli po odstoupení vozu #38 (posádka Jensona Buttona) zbývalo v závodě už jen Porsche #12. To zajelo do boxů pro dotankování paliva v poslední možnou chvíli před zastavením závodu, díky čemuž nemuselo tankovat po restartu. V konečném účtování se tak „dvanáctka“ dostala až na první pozici a tým JOTA Sport si připsal premiérový triumf v absolutním pořadí ve WEC. Zároveň se v sobotu ve Spa jednalo o první vítězství soukromé stáje v éře hypervozů, které nahradily prototypy LMP 1. Triumf navíc získala pouze dvojice jezdců Will Stevens a Callum Ilott, protože jejich třetí parťák Norman Nato o tomto víkendu závodí s formulí E v Berlíně.

U Ferrari se cítí okradeni

Porsche nakonec získalo double, protože druhé místo obsadila posádka továrního vozu #6 Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor. Vítězové úvodního podniku v Kataru byli po Imole opět druzí a vedou šampionát se 74 body právě před dvojicí Ilott, Stevens, která ztrácí 22 bodů. Až třetí čtvrté místo zbylo na tovární vozy Ferrari 499P #50 a #51, což je pro italský tým opravdu hořké sousto. Rudé speciály byly ve Spa v závodním tempu nejrychlejší a v době zastavení závodu dokonce držely první dvě pozice. Reakce na překvapivý restart a prodloužení tak přišly z italského tábora velmi chladné.

„Byl to šok. Naše auto bylo to nejrychlejší, jelo úžasně. Z mého pohledu nám ten závod prostě sebrali,“ prohlásil před novináři James Calado z posádky Ferrari #51.

„Dostal jsem se do vedení a vše jsme perfektně zvládali. Naše tempo bylo neskutečné. To, že byl závod natažen na sedm a tři čtvrtě hodiny, rozhodně nebylo v našich plánech. V mých očích jsme dnes měli získat 25 bodů za vítězství, k čemuž ale ze zjevných důvodů nedošlo,“ dodal rozladěný Brit.

Mezinárodní automobilová federace FIA, která spolupořádá WEC s autoklubem ACO, však rozhodnutí komisařů hájí v oficiálním prohlášení: „Závod ve své délce nebyl prodloužen, nýbrž restartován o hodinu a čtyřiačtyřicet minut, což byl čas nutný k opravám trati a k zajištění toho, aby byla bezpečná. Toto řešení zajistilo sportovní férovost pro účastníky, kteří své strategie nastavili na šestihodinový závod. Zkrácení závodu by znamenalo, že by někteří získali výhodu, zatímco jiní by ztratili svůj výsledek.“

Po právní stránce komisaři z FIA a ACO navázali své rozhodnutí na článek 14.3.1 Sportovních pravidel WEC, který říká: „Pakliže to okolnosti vyžadují, komisaři mohou zastavit či modifikovat čas závodu. Doba jeho trvání přitom nesmí překročit dobu určenou podle Dodatku 1 (šest hodin).“ Podle výkladu FIA se tak čas uběhlý pod červenou vlajkou nezapočítával do původní délky závodu. Kromě toho se FIA odvolává také k článku 11.9.3 Mezinárodního sportovního řádu FIA.

(Ne)prodloužená šestihodinovka ve Spa bude s jistotou ještě dlouho budit kontroverze. Na závěr je ještě třeba dodat, že kategorii LMGT3 v Belgii ovládl tým Manthey s dvojicí vozů Porsche 911 GT3 R. Dalším závodem WEC bude v polovině června 24 hodin Le Mans.