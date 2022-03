DRS a hra na kočku a myš. Horner by to řešil, Wolffovi se to líbí

DRS zóna má na trati dva body – detekční a aktivační. Pokud je rozdíl mezi jezdci v detekčním bodě menší než 1 sekunda, může jezdec v aktivačním bodě otevřít DRS. A to i v případě, že je v aktivačním bodě už před svým soupeřem.

V Bahrajnu i Saúdské Arábii jsme viděli velké strategické hry mezi Leclercem a Verstappenem.

„V podstatě jsem věděl, že když nechám Maxe s DRS za sebou na hlavní rovince, budu velmi snadno předjet,“ řekl Leclerc. „Chtěl jsem tak mít DRS. V prvním kole jsem velmi brzy zabrzdil, dostal jsem DRS a podařilo se mi do zatáčky předjíždět. Podruhé pak už Max evidentně věděl, že to udělám, takže jsme oba brzdili docela brzy, ale i tak jsem se na konci dokázal udržet vepředu. Potřetí už mi to nevyšlo.“

„Systém DRS je tak výkonný, že je vidět, že mezi jezdci probíhala hra na kočku a myš,“ řekl o brzdění Christian Horner. „Myslím, že bychom se možná měli pro příští roky podívat na to, kde je detekční zóna DRS.“

Hry s DRS a brzdění se v Džiddě objevil už vloni. Tenkrát došlo mezi Hamiltonem a Verstappenem ke kolizi.

Toto Wolff se však domnívá, že pokusy jezdců vyhnout se tomu, aby dojeli k čáře DRS jako první, dodávají závodům F1 na zábavnosti.

„Mně osobně se to líbí,“ řekl v odpovědi na otázku webu RaceFans. „Myslím, že vozy splnily to, v co formule 1 doufala. Skvělé předjíždění a DRS je silné, ale nyní poskytuje skvělou show. Myslím, že bylo zábavné to sledovat.“