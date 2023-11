Drolení pneumatik nepustilo jezdce McLarenu z Q1

Americké městské tratě jako by letos McLarenu v kvalifikaci neseděly. Lando Norris a Oscar Piastri v přípravě na Velkou cenu Las Vegas formule 1 nepostoupili z první části kvalifikace.

Naposledy přitom ani jeden z pilotů McLarenu nepostoupil z Q1 při letošním závodě na městské trati v Miami. A stejně jako na jaře na Floridě, i teď v Las Vegas skončil Norris šestnáctý a Piastri devatenáctý.

Pro Norrise je to po Saúdské Arábii, Miami a Mexiku čtvrtý letošní výpadek už v Q1.

„Frustrující konec kvalifikace. Ve třetím tréninku rychlost nevypadala tak špatně, v kvalifikaci jsme to ale zkrátka neposkládali dohromady,“ řekl Norris.

„Pneumatiky nepracovaly tak, jak jsme očekávali, a drolení bylo velké, takže jsme možná měli použít druhou sadu. Pro zítřek jsou tu stále nějaké možnosti, rychlost vozu je lepší, než kde jsme se kvalifikovali a řada vozů není na svých obvyklých pozicích.

„Dnes zapracujeme na našem plánu a zítra se pokusíme posunout na body.“

Piastri nebude v poslední řadě

Ačkoliv obsadil až devatenácté místo, na roštu bude Oscar Piastri stát osmnáctý. Do poslední řady k Júkimu Cunodovi klesne po penalizaci Lance Stroll.

„Kvalifikace pochopitelně nevyšla podle plánu. Budeme se muset podívat na strategii pneumatik. Pokud ostatní týmy použily dvě sady pneumatik, celkem dobře to vysvětluje, proč jsme byli vzadu,“ řekl Piastri.

„Po třetím tréninku to bylo trochu nečekané s tím, jak se chovaly pneumatiky a jaká byla naše rychlost. Vypadalo to slibně. Je to škoda. Je tu ale hodně dlouhých rovinek a snad zítra najdeme cestu zpět nahoru.“