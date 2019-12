Drobné změny pravidel: šachovnicový prapor a konec zakrývání vozů během testů

Jedna ze změn se týká šachovnicové vlajky. Závod nově opět ukončí skutečná fyzická vlajka.

Supermodelka Winnie Harlowová odmávala v Kanadě 2018 konec závodu o kolo dříve, než měla. Nebyla to její vina. Došlo k nedorozumění mezi ředitelstvím závodu a člověkem na boxové zdi, který Harlowové řekl, aby mávala.

F1 proto zavedla digitální vlajku. Fyzická vlajka sice zůstala, ale závod oficiálně ukončovala ta digitální. Letos v Japonsku ale selhala a závod ukončila o kolo dříve. Nově bude podle pravidel závod opět ukončovat klasická šachovnicová vlajka.

Konec skrývání během testů

Další novinku pocítíme už brzy. Pravidla nově zakazují týmům, aby zakrývaly svá auta během zimních testů, což se samozřejmě médiím a novinářům nelíbilo. Zmizet by tak měly například zábrany, které obestaví vůz a garáž hned poté, co se vůz vrátí do boxů.

Dodavatelé standardizovaných dílů

Světová rada motorsportu také potvrdila BBS jako jediného dodavatele ráfků kol pro období od roku 2021.

Magneti Marelli a Bosh pak budou dodavateli palivového čerpadla, respektive vysokotlakého palivového čerpadla.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek