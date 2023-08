„Drive to Survive“ ze zákulisí NASCAR. Netflix chystá další dokumentární sérii

Netflix svým předplatitelům nabídne další seriál ze zákulisí motosportu. Tentokrát ze světa závodů NASCAR.

Seriál Netflixu Drive to Survive, který nechává nahlédnout do zákulisí formule 1, bude mít svoji obdobu i pro příznivce závodů NASCAR.

Netflix oznámil, že připravuje novou sérii, která se bude natáčet během posledních deseti závodů vrcholného šampionátu NASCAR Cup Series. Z natáčení by měl vzniknout pětidílný seriál o průběhu play-off, které rozhoduje o šampiónovi Cup Series.

Nejde přitom o první dokumentární počin, do kterého se zámořský seriál v poslední době pouští. Vloni totiž NASCAR nechal vyrobit seriál Race For The Championship.

„Seriál nabídne exkluzivní přístup k jezdcům a týmům, přiblíží fanouškům zákulisí závodů na trati i mimo ni a zároveň prozkoumá fyzické i psychické výzvy spojené s bojem o titul na nejvyšší světové úrovni závodů,“ uvedl Netflix v tiskové zprávě k připravovanému seriálu.