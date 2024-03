Drive to Survive nyní i knižně

Knižního zpracování se dočkala série Netflixu z prostředí formule 1 Drive to Survive, v českém překladu Touha po vítězství.

Kniha nazvaná Formule 1 - Touha po vítězství (Neoficiální průvodce) zavede čtenáře do zákulisí dokumentárního seriálu z produkce Netflixu a odhalí, co se nedostalo do jednotlivých epizod.

Sportovní novinář a odborník na F1 Stuart Codling nabízí všem fanouškům pohled na historii i současnost technologií, na legendární okruhy i slavné jezdce od Juana Manuela Fangia po Maxe Verstappena.

Samozřejmostí jsou odkazy na jednotlivé série a epizody. Výsledkem je vizuálně bohatý průvodce, který doplňuje seriál a přináší přehled dění v nejpopulárnějším automobilovém sportu na světě.

Kniha je k dostání u všech dobrých knihkupců.