Dramatické finále a obhajoba vítězství! Porsche znovu ovládlo Daytonu

Porsche pokračuje ve skvělých výkonech s prototypy 963 LMDh. Před rokem v lednu se stále ještě novým vozem získalo v Daytoně první velký triumf a následně se svými prototypy posbíralo tituly jak v IMSA WSC, tak ve vytrvalostním mistrovství světa FIA WEC. A zdá se, že zlatá éra Porsche může pokračovat dál. V Daytoně byl znovu členem vítězné posádky Felipe Nasr, který pomohl německé stáji k obhajobě vítězství spolu s Nickem Tandym a Laurensen Vanthoorem. Pro Porsche je to v rámci Rolex 24 už dvacáté celkové prvenství.

Tovární vozy 963 LMDh od nočních hodin po většinu času kontrolovaly čelo závodu a dlouho to vypadalo, že Porsche v Daytoně získá dokonce vítězný double. Během závěrečných devadesáti minut se do boje proti dvěma Porsche zapojil nejprve Kevin Magnussen, kterého pro dojezd závodu v kokpitu BMW M Hybrid V8 #24 vystřídal Dries Vanthoor. Mladší bratr člena vítězné posádky však v soubojích své BMW poškodil a celá posádka ve složení D. Vanthoor, Magnussen, Marciello, Eng se tak po dodatečném pit stopu musela spokojit až se čtvrtým místem v cíli.

Po odpadnutí nejlepšího BMW tak jelo na čele Porsche #6 s Mattem Campbellem, kterého následně předjel Nasr v Porsche #7. Právě tento manévr rozhodl o konečném vítězství „sedmičky“, přičemž Campbell v „šestce“ nakonec ztratil ještě jednu pozici. Australského pilota Porsche stihl předjet také Tom Blomqvist, který tak vybojoval druhé místo pro Acuru ARX-06 #60 a své parťáky Colina Brauna, Scotta Dixona a Felixe Rosenqvista. Campell skončil třetí spolu s Kevinem Estrem a Mathieu Jaminetem.

Špatná byla letošní Daytona pro prototypy Cadillac. Nejlepší v cíli byl na pátém místě s kolem ztráty tovární vůz #10 posádky Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Will Stevens, Ricky Taylor. Další prototypy V-Series.R se zapletly do různých problémů. Druhý tovární Cadillac #40 byl v noci součástí hromadné nehody sedmi vozů a závod nedokončil, Cadillac #31 stáje Action Express Racing měl nehodu nad ránem a zajímavá posádka ve složení Jack Aitken, Earl Bamber, Felipe Drugovich, Frederik Vesti obsadila šestnácté místo absolutního pořadí a devátou příčku v rámci hodnocení třídy GTP.

Finiš závodu ve třídě LMP 2 se nesl ve znamení souboje dvou bývalých pilotů F1 Sebastiena Bourdaise a Paula di Resty. Nakonec byl šťastnější Francouz z Le Mans, který vybojoval vítězství s prototypem Oreca 07 Gibson #8 amerického týmu Tower Motorsports. Kromě Bourdaise tvořili vítěznou posádku ještě Sebastian Alvarez, John Farano a Job van Uitert. Di Resta dojel druhý s prototypem #22 stáje Zaka Browna United Autosports a na stupně vítězů vystoupil společně s parťáky Rasmusem Lindhem, Danem Goldburgem a Jamesem Allenem. Třetí místo v LMP 2 získali piloti vozu #74 stáje Riley, mezi které patřil i bývalý pilot F1 Felipe Massa! Ten tak obhájil se stejným týmem třetí příčku z loňska, letos se Massa střídal s krajanem Felipem Fragou, Joshem Burdonem a Garem Robinsonem.

Jedna z nejtvrdších bitev probíhala v závěru čtyřiadvacetihodinovky v Daytoně ve třídě GTD PRO. První vítězství s novým Mustangem GT3 po jeho loňském debutu v rámci IMSA nakonec slaví tovární Ford! Pro triumf americké značce dojeli s vozem #65 dva bývalí tovární piloti Audi Christopher Mies a Frederic Vervisch, se kterými se střídal ještě někdejší pilot Porsche Dennis Olsen. Právě brýlatý Nor v posledních minutách odolal tlaku od továrních vozů BMW a Corvette a podjel pod šachovnicovou vlajkou na prvním místě.

O méně než dvě sekundy za Olsenem dojel do cíle na druhém místě Alexander Sims s vozem Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #3. Spolu s Britem získali druhé místo ještě Španělé Antonio Garcia a Daniel Juncadella. Druhý z továrních Fordů nakonec dovezla posádka Sebastian Priaulx, Austin Cindric, Mike Rockenfeller do cíle na třetím místě poté, co tovární BMW #1 Kelvina van der Lindeho ve vzájemném souboji roztočil Nico Varrone v „korvetě“ #4. Van der Linde, Connor De Phillippi, Madison Snow a Neil Verhagen tak po nezaviněné kolizi skončili až čtvrtí. Varrone byl za způsobení nehody potrestán penalizací a jeho posádka tak byla klasifikována až na sedmém místě v rámci GTD PRO.

Americký vůz vyhrál nejslavnější americkou čtyřiadvacetihodinovku také ve třídě GTD. Nebyl to však Ford Mustang, nýbrž Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #13 týmu AWA. Vítěznou posádku tvořili Matt Bell, Orey Fidani, Lars Kern a Marvin Kirchhöfer.

Sezona IMSA WeatherTech SportsCar Championship bude nyní pokračovat nejstarším americkým vytrvalostním závodem 12 hodin na Sebringu, který je naplánován na 15. března. Už před tím ale také odstartuje nová sezona vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC, první závod na 1812 km v Kataru se pojede už 28. února.