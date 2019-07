Doufejme, že to bylo jedno z mnoha vítězství, říká Alonso o úspěchu Hondy

Fernando Alonso odpovídal na Instagramu na dotazy fanoušků. Řeč přišla logicky také na Hondu.

„Nelze to srovnávat. Uplynulo mnoho let a předpokládám, že motory jsou velmi odlišné. V minulosti jsme pracovali velmi tvrdě a museli jsme překonat mnoho problémů a penalizací za příliš mnoho změn motorů. Doufejme, že toto první vítězství je prvním z mnoha, protože je to dobré pro sport.“

McLaren už sice Hondu nepoužívá, ale také jemu se začíná poměrně dařit. „Je to fantastické,“ říká Alonso. „Takový byl plán. Tým byl, je a bude vždy silný. Udělali krok správným směrem. Doufejme, že můžeme upevnit čtvrté místo v Pohárů konstruktérů a že toho přijde více ... Poslední dva závody skončily na šesté pozici, ale se ztrátou jedno kola na lídra a to pro sport není dobré.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson