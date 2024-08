Doufám, že bude ve F1 i on, protože si to zaslouží, říká Bearman o kolegovi Antonellim

Italské Premě se letos ve F2 moc nedaří. Průběžně je až na sedmém místě mezi týmy. Je ale možné, že se oba její jezdci dostanou do F1. Bearman už má sedačku jistou.

Oliver Bearman už ve F1 debutoval, když v Džiddě zaskočil za nemocného Sainze. V příštím roce ho uvidíme u Haasu. Jeho týmový kolega z Premy bude dříve nebo později ve F1 nepochybně také. A spíše dříve než později. Je stále favoritem na sedačku u Mercedesu v příštím roce. Nelze zcela vyloučit ani to, že ho už letos uvidíme u Williamsu, i když James Vowles předčasný konec Logana Sargeanta odmítá.

„Vždy jsme se navzájem sledovali a postupovali nahoru přibližně ve stejnou dobu. S Kimim se znám už dlouho, trochu jsme spolu závodili ve F4, hodně na simulátoru, teď jsme týmoví kolegové ve F2,“ řekl Bearman.

„Doufám, že bude ve F1 i on, protože si to zaslouží. Doufám, že s ním jednou budu bojovat o titul mistra světa, protože si myslím, že to je trajektorie, ke které oba směřujeme.“

GP Saúdské Arábie 2024 Ferrari mělo nejmladší jezdeckou sestavu od roku 1968. Průměrný věk byl 22 let a 230 dnů. Dosud byl rekordem rok 1968. Jacky Ickx a Chris Amon měli 24 let a 37 dní. Bearman se stal prvním jezdcem od roku 1972, který debutoval ve F1 s Ferrari. Tehdy byl ve Velké ceně Velké Británie šťastlivcem Arturo Merzario. Bearman se stal prvním Britem u Ferrari od roku 1999, kdy za Scuderii jezdil Eddie Irvine.

Bearman bude od příštího závodit za Haas a netají se tím, že jeho cílem je později přestoupit do Ferrari.

„Když nakreslíte auto, je červené. Je to značka, která je synonymem pro závodění, pro vítězství, pro úspěch a také pro fantastické jezdce.“

„Především to, že jsem debutoval s Ferrari, je něco, co se už dlouho nestalo, a to, že jsem se stal nejmladším jezdcem Ferrari, bylo pro mě něco výjimečného.“

„Samozřejmě chci vyhrávat mistrovství světa a dosáhnout toho s Ferrari je můj sen. Podporují mě od roku 2021. Viděli ve mně něco už na začátku. Rozhodli se mi důvěřovat a už jen to, že mě posadili za volant v Džiddě, byl ze strany Ferrari velký risk.“

„Ukazuje to, že mi věří, že důvěřují mým schopnostem, a samozřejmě bych jednou rád vyhrál šampionát, zejména s Ferrari.“