Dotkl se Hamilton v Barceloně křídla Red Bullu? Verstappen za to vloni dostal tučnou pokutu

Možná si ještě pamatujete na loňský závod v Brazílii, kde se řešily souběžně hned dvě kauzy se společným základem. Max Verstappen tehdy dostal pokutu 50 tisíc euro za to, že se po kvalifikaci dotkl rukou zadního křídla na voze Lewise Hamiltona. Situace byla o to pikantnější (a to je ta druhá kauza), že pak křídlo Hamiltona nepřešlo technickou kontrolou a jezdec Mercedesu byl diskvalifikován.

Podle stewardů Verstappen porušil mezinárodní sportovní kodex, ale nemohl rukou vyvinout takovou sílu, aby zadní křídlo nějak poškodil. Stewardi tehdy vycházeli ze záběrů onboard kamer na ostatních vozech a také z videí od fanoušů.

Hamiltonův dotek?

Nyní koluje po internetu fotografie, která možná zachycuje, jak se Lewis Hamilton po závodě ve Španělsku dotýká zadního křídla na voze Sergia Péreze.

Možná. Na snímku to není zcela patrné. Podle Motorsport.com k incidentu došlo zřejmě trochu déle po závodě. Pérezův vůz už není pod stupni vítězů, ale byl přemístěn jinam. Hamilton byl po závodě předvolán na rutinní dopingovou kontrolu. Video je z doby, kdy se z kontroly vracel zpět do zázemí Mercedesu.

Verstappen dostal v Brazílii pokutu na porušení článku 2.5.1 Mezinárodního sportovního kodexu FIA, který zjednodušeně řečeno povoluje pouze příslušným činovníkům, aby do parc fermé vstoupili a pracovali či manipulovali s vozy. Režim parc fermé v podstatě vozy „zakonzervuje“ mezi kvalifikací a závodem nebo po závodě, kdy FIA kontroluje, zda vozy vyhovují pravidlům.

Není zřejmé, zda byl red bull stále pod režimem parc fermé, když se Hamilton okolo něj pohyboval, ale je to dost pravděpodobné, protože ihned po skončení parc fermé vůz přebírají mechanici, kteří jej připravují k odvozu.

Na internetu se objevilo také krátké video, které zachycuje konec „incidentu“. Na něm to spíše vypadá, že se Hamilton vozu snaží vyhnout.

Pozn.: Původně bylo v článku chybně uvedeno, že šlo o vůz M. Verstappena.