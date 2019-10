Dotazy na legálnost motoru podle Leclerca Ferrari nevzrušují

V uplynulých dnech se objevily informace, že soupeři Ferrari opět píší FIA a prověřují legálnost motoru Ferrari. Za všechny to shrnul Max Verstappen, který označil náskok Ferrari v kvalifikaci za „šílený“.

Scuderia vyhrála všechny kvalifikace po letní přestávce a asi nikdo se nebude divit, když obsadí první řadu také v Mexiku.

Podle jedné z teorií leží výhoda Ferrari v oblasti intercooleru a práce s olejem. Oficiální protest ale napadl a zřejmě ani nepadne.

Novináři se zeptali na situaci Charlese Leclerca. „Myslím, že kdykoliv je na tom tým dobře, tak se všichni dívají na malé věci, aby se pokusili tým destabilizovat,“ řekl Lecler. „A to se děje. V týmu jsme přesvědčeni, že s tím není žádný problém, takže nás to neovlivní.“

Penalizaci jsme si zasloužili

Leclerc promluvil také o penalizaci, kterou dostal v Japonsku. Ve skutečnosti byly dvě – za kolizi s Verstappenem a za to, že zůstal na trati, i když se mu rozpadalo přední křídlo, které následně zasáhlo mercedes Lewise Hamiltona.

Na umístění Leclerca nakonec celkový trest ve výši 15 sekund neměl po diskvalifikaci Ricciarda vliv.

„Vlastně jsem to docela čekal,“ řekl Leclerc. „Jakmile jsem dorazil do místnosti stewardů a viděl obrázky... bylo by špatné, kdybych za to nedostal penalizaci.“

Leclerc se zmínil také o incidentu s Verstappenem. „Měli jsme menší diskusi předtím, než jsme šli ke stewardům. Věděl, že jsem udělal chybu. Tyto věci se stávají.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene