Dotáhl jsem je nejdál, jak jsem mohl, říká Fry o Alpine. U Williamsu podle něj ví, co potřebují a chtějí do toho jít

Pat Fry dříve pracoval pro Benetton, McLaren i Ferrari. Jeho předešlou poslední štací byl opět Enstone, ve kterém začínal. Alpine se postupně posouval vpřed, ale nyní přišel propad. Vloni byl tým čtvrtý, letos skončí šestý.

Fry na jaře oznámil odchod. Nezávisle na tom tým v té době oznámil i odchod Otmara Szafnauera a sportovního ředitele Alana Permaneho.

„Když se ohlédnu za prvními třemi lety, kdy jsem tam byl, Enstone jsme výrazně zlepšili,“ řekl Fry pro Motorsport.com.

„Rok od roku jsme stavěli lepší auto. Když si dáte tři auta vedle sebe (2020 až 2022, pozn. redakce), každé z nich bylo obrovským krokem vpřed. Je to zásluha všech, kteří tam byli. Jednotlivé týmy spolupracovaly o mnoho lépe. Myslím, že by tam všichni měli být hrdí na to, čeho jsme za ty tři roky dosáhli.“

„Asi jsem se tam vrátil s myšlenkou, že jde o místo, kde jsem začal svou kariéru a chtěl jsem se pokusit to tam znovu vybudovat. Myslím, že se nám to opravdu dařilo. Ze vzdáleného pátého místa jsme se dostali na solidní čtvrté. Ale neměl jsem pocit, že by tam bylo nadšení nebo snaha posunout se dál než na čtvrté místo.“

Fry byl dotazován, co přesně bylo v Enstone špatně. „Myslím, že jako společnost nebyli téměř nastaveni tak, aby se dostatečně snažili. Můžete říct, že chcete být první. Ale rozdíl mezi tím, když to řeknete, a tím, když toho dosáhnete, je, jak všichni víme, obrovský.“

„Proto jsem se v březnu rozhodl, že chci převzít iniciativu a ne jen tak sedět, aniž bych mohl něčeho dosáhnout.“

„Enstone jako takový, osud, který jsme měli na starosti, jsme mohli řídit. A myslím, že jsme odvedli dobrou práci. Nejsem si ale tak jistý, že Otmar dostal férovou šanci to tam napravit, protože si myslím, že do jisté míry měl svázané ruce.“

„Ale jak říkám, myslím, že všichni, co tam jsou, by měli být hrdí na to, čeho jsme za ty první tři roky dosáhli. Vždy je škoda od něčeho odcházet. Ale myslím, že pro mě to bylo tak, že jsem je dotáhl nejdál, jak jsem mohl.“

Směr Williams

Fry si sice vzal dovolenou, ale nyní bude pracovat pro Williamsu. Šéfovi Williamsu Jamesi Vowlesovi trvalo dva měsíce, než ho přesvědčil, aby se připojil.

„James se mnou mluvil už nějakou dobu a teprve po několika měsících jsem se rozhodl sem jít,“ řekl Fry.

„Myslím, že mě na téhle příležitosti nejvíc nadchlo to, že představenstvo plně souhlasí s tím, co je potřeba udělat, aby se posunuli kupředu. Jsou ochotni investovat, co je třeba, a podpořit nás v budování týmu.“

„Je to hezká věc, že obnovujete starou britskou ikonu. Je to trochu jako můj romantický pohled na návrat do Benettonu, na jejich přestavbu. Je to další vzrušující vyhlídka.“

„James tvrdě tlačí na to, aby se pokusil toto místo vylepšit. Jak už jsem řekl, představenstvo ho plně podporuje v tom, aby posunul tempo vpřed. A to je věc, která mě nadchla – že se nebudeme omezovat v tom, čeho můžeme dosáhnout. Musíme prostě udělat to nejlepší, co v daném čase dokážeme, a posunout věci kupředu.“