Dostihnout Red Bull nám komplikuje rozpočtový strop, tvrdí soupeři rakouské stáje

Hlavní rivalové Red Bullu tvrdí, že je náročné rakouský tým dostihnout i z toho důvodu, že jsou omezováni rozpočtovým stropem.

Před zavedením rozpočtového stropu v roce 2021 mohly týmy vykládat na vývoj svých monopostů prakticky neomezené finanční prostředky.

To však nyní není možné a týmy, které se snaží dostihnout dominující Red Bull, přiznávají, že jim rozpočtový limit brání v tom, aby během sezony mohly zásadně přepracovat jejich aktuální monopost.

Mercedes i Ferrari sice letos již představily upgrady, ale k výraznému posunu směrem k Red Bullu jim zatím nepomohly.

„Nyní již není možné začít pracovat na novém projektu (v průběhu sezony, pozn. red.), jako by tomu pravděpodobně bylo před několika lety. Je proto třeba přizpůsobovat to, co je k dispozici. Myslím, že v rámci těchto podmínek jsme udělali slušný krok vpřed,“ prohlásil na téma vývoje šéf Ferrari Frédéric Vasseur, kterého cituje Autosport.

„Je třeba brát také v potaz, že jsou předpisy mnohem detailnější, takže je v průběhu sezony těžké udělat velký skok. Jako všichni ostatní ale již pracujeme na voze pro příští rok,“ dodal Vasseur.

Podobný názor, jako týmový principál Ferrari, sdílí také šéf Mercedesu Toto Wolff.

„Rozpočtový strop je nyní skutečným omezením. Nemůžete si jen tak postavit vůz B-specifikace. Lewis (Hamilton) a George (Russell) se již vyjádřili, co by chtěli na autě změnit. Není to ale možné, protože nám chybí finanční koridor. Hodně se proto díváme na příští rok, abychom tyto věci změnili,“ nechal se slyšet Wolff.