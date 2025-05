Dostat se do druhé řady by byl skvělý výsledek, říká Leclerc po pátku v Imole

„První trénink byl trochu složitý a čelili jsme různým výzvám,“ řekl Leclerc. „Ve druhém se nám to podařilo více poskládat dohromady, ale stále nám chybí celkový výkon. Naše závodní tempo vypadalo slušně, nicméně tohle je trať, kde je předjíždění poměrně obtížné. Naší slabinou je momentálně tempo na jedno kolo, takže to je naše priorita, na které chceme před zítřkem zapracovat.“

„Špatně se mi to říká, ale upřímně řečeno mám pocit, že dostat se do první řady bude velmi těžké,“ cituje Leclerca Motorsport Italia. „Druhá řada by pro nás už byla skvělý výsledek, protože momentálně míříme spíš na třetí řadu, pokud vše půjde dobře. Ale ano, chci říct, cílem je podat co nejlepší výkon a doufám, že se nám podaří zázrak a budeme výše než ve druhé řadě. Ale pokud je druhá řada to, na co máme, tak...“

Zatímco Leclerc byl spokojenější ve druhém tréninku, u Hamiltona to bylo obráceně.

„V prvním tréninku to vypadalo pozitivně,“ řekl Hamilton. „Vyvážení vozu bylo dobré a nebylo moc věcí, které bychom potřebovali měnit před FP2, ale druhý trénink byl náročnější a bylo těžké najít konzistenci. Večer se podíváme na data, která jsme nasbírali, ale splnili jsme celý program včetně dlouhých jízd, takže máme solidní množství informací k analýze.“