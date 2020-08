Dostane se Ferrari vůbec z Q1? Není to jen o rychlosti na rovinkách, říká Binotto

Není žádným překvapením, že se Ferrari ve Spa nedaří. Italská stáj má letos nedostatečný výkon pohonné jednotky. Navíc postavila vůz okolo svého loňského motoru, který byl naopak tím nejlepším, dokud nepřišly technické směrnice a dohoda s FIA.

V pátek bylo nicméně Ferrari téměř na dně výsledkových listin, což asi nečekal ani ten největší pesimista z početné řady tifosi.

Podle Binotta je rychlost na rovinkách jen jedním z problémů. Tím druhým jsou pneumatiky. Tým je nedokáže na sedmikilometrovém okruhu „zapnout“.

„Snažíme se, aby pneumatiky fungovaly,“ řekl Binotto. „Chybí nám přilnavost – jak při brzdění, tak při akceleraci. Auto nemá žádný celkový výkon. Jezdci si stěžují na přilnavost, celkovou přilnavost.“

„Tohle není potenciál našeho vozu a rozhodně to není normální pozice našeho vozu, pokud porovnáte, kde jsme na startovním roštu a relativní konkurenceschopnost vůči ostatním.“

„Myslím, že stejná situace je u obou aut, nesouvisí to s konkrétním jezdcem. Je to o tom, jak najít správné nastavení auta, abychom dostali pneumatiky do provozního okna.“

Ferrari v pátek experimentovalo s úrovněmi přítlaku na svém autě, aby lépe posoudilo, zda je řešení s vysokým nebo nízkým odporem konkurenceschopnější.

„Pokud nenajdete správná okna pro pneumatiky, nedovolíte jim, aby fungovaly,“ řekl Binotto. „Jistě, pokud nemáte přilnavost, nejste ve druhém sektoru rychlí a v důsledku toho jste pomalí ve všech třech sektorech.“