Dostane Schumacher šanci u Audi?

Vyhlídky Micka Schumachera na setrvání ve formuli 1 i po letošní sezoně jsou nyní velmi nejisté. Pokud však nedostane u týmu Haas novou smlouvu, nemuselo by to pro mladého Němce znamenat konec v královně motorsportu.

Situace Schumachera v Haasu momentálně není úplně růžová. Tým, potažmo jeho majitel Gene Haas, není spokojen s tím, že syn sedminásobného šampiona příliš často bourá a proto se poohlíží i po jiných jménech. Nejčastěji je zmiňován zkušený Nico Hülkenberg, který kompletní sezonu v F1 absolvoval naposledy v roce 2019.

Pokud bude Schumacher v Haasu nakonec přece jen nahrazen, zajímavou alternativou by pro 23letého pilota mohlo být Audi. Ingolstadtská automobilka v tomto týdnu oznámila svůj úmysl vstoupit do F1 v roce 2026 s týmem Sauber, jenž nyní závodí pod hlavičkou značky Alfa Romeo.

Schumacherovi, jehož maximem je šesté místo z letošní VC Rakouska, by k angažmá u Audi mohla pomoci i jeho národnost – očekává se totiž, že nový tým bude mít ve své sestavě alespoň jednoho Němce.

To se však nestane úplně rychle, jelikož minimálně pro příští rok má Sauber (potažmo Alfa Romeo) jezdeckou sestavu danou (budou ji opět tvořit Valtteri Bottas a Kuan-jü Čou).

„Nyní je vše o tom, aby Mick přečkal rok 2023,“ říká respektovaný novinář Ralf Bach webu F1 Insider. „Podle mého názoru je jeho budoucnost v Audi. Chtějí ho a už proběhla jednání. Vím to jistě.“

Spojení Schumachera s Audi by dávalo smysl pro obě strany. Pilot by si tím zajistil budoucnost v F1 v továrním týmu, německá automobilka by získala marketingově zajímavé jméno pro svůj domácí trh.