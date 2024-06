Dostane Pourchaire další šanci v IndyCar? Pomáháme mu najít sedačku, tvrdí Sauber

V posledních letech platí, že cesta do F1 bývá velmi trnitá i pro vítěze nejvyššího juniorského šampionátu F2.

Své o tom ví Felipe Drugovich, šampion z roku 2022, který již druhým rokem čeká na šanci v F1, a v podobné situaci se nachází i úřadující mistr Théo Pourchaire.

Francouz sice po loňském zisku titulu v F2 zamířil do japonské super formule, ale brzy ji opustil a přesunul se do IndyCar. V Americe získal místo v týmu Arrow McLaren, ale příliš dlouho si jej neudržel, jelikož ho tato stáj od závodu na okruhu Laguna Seca nahradila Američanem Nolanem Siegelem. Údajně nikoliv výkonnosti, ale kvůli tomu, že má se Siegelem dlouhodobé plány...

K situaci ohledně svého juniorského jezdce se nyní vyjádřil i tým Sauber. Ten mladému jezdci slíbil, že mu pomůže získat nové angažmá nejen pro letošní rok, ale hlavně i pro ten další.

„Samozřejmě nemůžeme být spokojeni, hlavně proto, že Théo přišel o možnost mít silný závodní program. To je něco, co se v motorsportu může stát. Nemůžeme z toho vinit McLaren,“ uvedl šéf týmu Sauber Alunni Bravi, kterého cituje web Motorsport.com, v reakci na to, že McLaren ukončil spolupráci s Pourchairem během rozjeté sezony.

„Už pracujeme na zajištění nové závodní sedačky v IndyCar, snad se nám podaří zařídit, aby stihl další závody ještě letos. Chtěli jsme, aby měl dobrý závodní program, protože chceme, aby byl vždy připraven naskočit do vozu (F1, pozn. red.), pokud to bude nutné. V IndyCar okamžitě ukázal, že může bojovat o umístění v první desítce,“ prohlásil Alunni Bravi na adresu Francouze s tím, že prioritou je rok 2025.

„Soustředíme se na to, aby měl dobrý program pro sezonu 2025, a to s nějakým top týmem ze seriálu IndyCar. Jedná se o velmi náročný šampionát s různorodými tratěmi a zkušenými závodníky,“ dodal Ital.