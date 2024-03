Dostane Albon k narozeninám Sargeantův vůz? Williams potvrdil, že nemá náhradní šasi

Alex Albon v prvním tréninku boural a vážně si poškodil vůz. „Byla to poměrně velká nehoda,“ řekl šéf Williamsu James Vowles pro Autosport. „Motor je poškozený, převodovka je rozdělená na dvě části a šasi je poškozené.“

Motor může pro Albona představovat problém v pozdější fázi sezóny, protože máme teprve třetí víkend a jezdec má na sezónu omezený počet komponent. Totéž platí pro převodovku, ale u nich to většinou týmy zvládnou i v případě poškození jednoho kusu.

Aktuálně je mnohem horší a akutnější situace s poškozeným šasi. „Je to to nejhorší, co vás mohlo potkat. Je pravda, že tady nemáme třetí šasi. Nyní jde jen o to, jestli se nám podaří tohle opravit.“

„Máme opravné sady, ale nejsem si jistý, zda to půjde, protože to byla velká nehoda.“

Dostane Sargeantův vůz?

Pokud se šasi nepodaří opravit, musel by Williams nasadit jen jeden vůz. V něm by mohl sedět Albon, který má zítra narozeniny. Nešlo by ale o netradiční dárek. Pravděpodobnost nehody nebo odstoupení nemusí být v Austrálii malá. Pokud bude odstoupení více, mohl by mít tým šanci získat body. A je pravděpodobnější, že větší šanci by měl právě Albon. Konec konců vloni bodoval osmkrát, Sargeant jen jednou.

„Jeden bod tady bude znamenat rozdíl mezi šestým a desátým místem v šampionátu. Je to jednoduché,“ řekl Vowles. „Prostě záleží na tom, jak to dopadne. Chci vidět, jak dopadne FP2, chci vidět, jak se auto chová. Chci také vidět, jaké možnosti se šasi zde máme k dispozici.“

„Byli jsme velmi otevření a transparentní, když jsme říkali, že jsme přes zimu tlačili na absolutní hranici možností, abychom se dostali tam, kde jsme, a museli jsme přinést oběti. A jednou z obětí, která je rizikem, které podstupujete, je, že náhradní vůz přivezete snad až na třetí víkend.“