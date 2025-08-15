Dostalo se více lidí do Formule 1, nebo do vesmíru?

Jednoduchá otázka, složitá odpověď. V obou případech jde ale po desítkách let stále o poměrně exkluzivní kluby.
V obou případech jde o obory, které posouvají hranice i náš technologický um. V přísné kontrole kvality se vyrovnají snad už jen letectví. Zatímco do letadel každý den nastupují desítky tisíc lidí, tyhle dva kluby jsou i po desítkách let stále velmi exkluzivní.
Na světě závodí stovky a tisíce kluků i holek. Mnoho z nich sní o tom, že se dostanou do Formule 1. Povede se to ale jen hrstce z nich.
Tak třeba ve F2, což je pro jezdce předpokoj F1, se v roce 2020 objevilo více než 20 jezdců. Jen 4 z nich se ale dostali do F1 a jen jeden si udržel sedačku (Júki Cunoda).
Dostat se do vesmíru je podobně složité a drahé. K oběma cílům samozřejmě vedou odlišné cesty.
Pilot F1
Nejdříve si musíme definovat pojmy. Co to vlastně znamená „dostat se do F1?“. Dnes máme mnoho mladíků, kteří si vůz F1 vyzkouší v testech, někteří dokonce v prvním pátečním tréninku. V minulosti jsme zase měli případy, kdy se jezdec zúčastnil víkendu, ale do závodu se nekvalifikoval.
Počítali jsme tak jen jezdce, kteří ve F1 odjeli alespoň jeden závod. A těch je skutečně hodně. Jen do jednoho závodu nastoupilo 156 jezdců. Do dvou 86 a méně než 10 startů má na kontě 433 jezdců. Naopak 81 jezdců je členem klubu lidí s více než 100 starty. Jejich počet bude samozřejmě růst. K dosažení tohoto počtu vám dnes stačí necelých 5 sezón. Celkem jsme ve F1 viděli 781 jezdců.
Astronaut
Zatímco první závod F1 se odjel v roce 1950, do vesmíru se člověk poprvé podíval o 11 let později.
V případě astronautů je dohledání přesného čísla ještě mnohem složitější. Máme astronauty, u kterých tohle označení nelze rozporovat. Pracují pro vesmírnou agenturu a dostali se na oběžnou dráhu. Dnes tito profesionálové létají výhradně na vesmírné stanice – Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) nebo čínské stanice.
Astronauti na závodě F1. Vlevo Andrew Feustel, vpravo Tim Peake
Foto: Getty Images / Mark Thompson
Kromě nich existují také vesmírní turisté, kteří si za cestu zaplatili. Létají buď jen na oběžnou dráhu v lodi Crew Dragon od SpaceX nebo ve stejné lodi k ISS.
Pokud to zjednodušíme, leží podle americké definice hranice vesmíru ve výšce 80 km. Mezinárodně uznávaná hranice (Kármánova hranice) pak ve výšce 100 km. Je to ale jen číslo.
Při letu na oběžnou dráhu se dostanete výrazně nad obě hranice. Například zmíněná ISS obíhá více než 400 km nad Zemí.
Vedle toho ale existují také lety nad hranici vesmíru. Dobrým příkladem je společnost Blue Origin Jeffa Bezose a její systém New Shepard. Za nemalý obnos vás posadí do kapsle, která je umístěna na vrcholu menší rakety. Následně se vydáte do výšky nad 100 km. Uvidíte zakulacenou Zemi a zažijete krátký stav beztíže. Následně kapsle přistává na padácích. Celkem už Blue Origin provedl 14 letů. Na palubě je obvykle 6 lidí.
Krátký výlet, spousta zážitků, ale oběžné dráhy nedosáhnete. New Shepard k tomu nemá potřebnou rychlost. Považovat tyto lidi za astronauty? Těžko říct... do vesmíru jen nakoukli.
Podobné lety s využitím menšího raketoplánu realizuje také společnost Virgin Galactic. Tohle jméno jsme mohli vidět i ve F1. V roce 2010 měla firma Richarda Bransona tým v královně motorsportu. Zkoušel to dokonce bez aerodynamického tunelu, ale příliš se to nepovedlo.
Podle současných statistik pokořilo hranici vesmíru dle americké definice 655 lidí a podle mezinárodní 642. Jde ale jen o legitimní astronauty. Na oběžné dráze pak bylo 637 lidí.
Struktury obou klubů jsou samozřejmě odlišné. V závodě F1 jsme viděli jen dvě ženy (Maria Teresa de Filippis a Lella Lombardi). Ve vesmíru bylo přes 90 žen.
Nejvíce jezdců F1 bylo z Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Brazílie. Ve vesmírných statistikách vládnou USA a Rusko (Sovětský svaz).
Nejzkušenějším jezdcem je Fernando Alonso se 415 starty. Do vesmíru se nejvícekrát vydali Franklin Chang-Diaz a Jerry Ross – sedmkrát. Nejdelší čas ve vesmíru (celkově) má na kontě Oleg Kononenko – 1110 dní.