Dostali jsme se do slepé uličky, říká Ricciardo o konci u McLarenu

„Posledních několik měsíců jsme vedli rozhovory. Nebylo to tak, že bychom si řekli: ‚Nedostaneš se v tomto závodě do první pětky a končíš‘. Spíše to bylo o tom, co můžeme udělat, jak se můžeme dohromady pokusit, aby to fungovalo.“

„Samozřejmě jsem se snažil poskytnout zpětnou vazbu a určit věci, které mi v autě dělají problémy. Probíhala spousta dialogů.“

„Ale také jsem pochopil, že to byl bod, který je znepokojoval, protože výsledky, kterých jsem dosahoval, nebyly na takové úrovni, jakou jsme si všichni mysleli, že by mohly být.“

„Diskutovali jsme, a chci říct, že to byly měsíce, o způsobech, jak se pokusit problémy napravit. Ale pak jsme si řekli: ‚Dobře, co dál? Co teď?‘ Dostali jsme se bohužel trochu do slepé uličky, kdy jsme měli pocit, že jsme vyčerpali většinu věcí, které se daly zkusit. V tu chvíli padlo rozhodnutí.“

„Samozřejmě to není ten nejpříjemnější pocit, ale když se na to podívám zpětně, můžu mít hlavu vztyčenou, protože jsem se snažil, aby to fungovalo, snažil jsem se do toho dát všechno. Někdy se prostě musíte smířit s tím, že jste se sice snažili, ale prostě to nevyšlo.“

„Ale z tohoto pohledu se neohlížím zpět ve smyslu, že jsem to flákal a zasloužil si to. Jsem hrdý na to, jak jsme se snažili, aby se to povedlo.“

Nevyloučil roční přestávku

Ricciardo připustil, že pokud se nenaskytne vhodná příležitost, je ochoten si vzít roční přestávku.

„Ano, pokud by to mělo smysl,“ odpověděl na otázku, zda by si mohl vzít roční pauzu. „F1 je jediná série, která mě v této fázi kariéry zajímá. Miluji ji, a pokud budu někde závodit, tak v ní.“

Ricciardo připustil, že pokud to neklapne, byl by ochoten si vzít rok přestávku, aby „se resetoval“.

„Pořád ten sport miluju a myslím, že přes všechnu tu, řekla bych, nepřízeň osudu, jsem neztratil důvěru v sebe sama. Máme za sebou několik těžkých víkendů, při kterých jsem se neubránil emocím. Ale pořád to miluju.“

„A pořád chci závodit, chci to dělat na správném místě. Nikdy jsem neřekl, že tu chci být jen do počtu. Pokud jsem tady, chci, aby to dávalo smysl.“